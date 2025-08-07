Está vigente una alerta por el calor extremo, IID pide a la comunidad ahorrar energía

Debido al calor extremo en el Valle de Coachella está vigente hasta mañana una alerta para evitar apagones, por lo que les piden a las personas que no usen lavadora y secadora de ropa entre las 4 de la tarde a 9 de la noche, apagar luces innecesarias y poner el termostato del aire acondicionado en 78 grados.

También comentaron que IID en los próximos días tendrán una junta para hablar de la situación actual y la necesidad de alcanzar sus metas para realizar ajustes a las tarifas que ahora son más altas.