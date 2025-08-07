Los bomberos continúan combatiendo en incendio “Rosa” que arde cerca de Anza; el Hwy 74 sigue cerrado

Los bomberos continúan trabajando para sofocar el incendio que desde el lunes pasado inicio en ambos lados del Hwy 74 cerca de la comunidad de Anza donde la lumbre ya ha consumido alrededor de 1,700 acres de maleza, las ordenes de evacuación continúan activas, aunque hay algunas áreas donde las autoridades permiten a los residentes que pasen a ver sus casas.

Cuadrillas de Caltrans han estado evaluando las condiciones del asfalto del Hwy 74 que sigue cerrado y planean reabrirlo el próximo sábado.

La Cruz Roja está ayudando a los afectados en el albergue de Palm Desert donde están auxiliando a 25 personas a quienes se les da comida, agua y servicios de salud mental.