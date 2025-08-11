Skip to Content
Conductor pierde el control y se impacta con una estructura donde antes era un restaurante en Indio

11:12 AM
La policía reportó un aparatoso accidente automovilístico en el que se involucraron dos carros ayer a las 5 de la tarde y al impacto uno de los vehículos chocó con la puerta del edificio donde antes estaba “El Gallo” Restaurante ubicado por la Indio Blvd y la Avenida 48 en Indio.

Cuatro personas resultaron heridas y fueron transportadas al hospital, mientras que la estructura sufrió daños por el choque y por un incendio provocado por el percance.

Cabe mencionar que en las redes sociales varios testigos dicen que los carros iban con exceso de velocidad.

Lina Robles

