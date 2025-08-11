Skip to Content
La Poderosa

Un grupo de sujetos asaltaron una joyería ubicada en “The Shops” de Palm Desert

Brandan Miller
Published 11:06 AM

El sábado pasado a las 2:20 de la tarde varios sujetos que traían marros y martillos y el rostro cubierto entraron a la joyería Don Roberto ubicada en el mall de Palm Desert donde quebraron las vitrinas y se llevaron miles de dólares en prendas de oro.

Testigos comentaron que cuando se escuchó que rompían los vidrios pensaban que se trataba de balazos, muchos otros grabaron el robo con su celular y dicen que huyeron corriendo por la tienda JC Penney para salir al estacionamiento donde los esperaba un carro en el que huyeron.

Lina Robles

