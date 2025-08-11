Skip to Content
La Poderosa

Ya funciona en Indio el número de emergencia 911

MGN
By
Published 10:56 AM

Debido a fallas con el equipo Cathedral City e Indio se quedaron sin servicio en el número de emergencia 9-1-1 el viernes pasado por lo que los que tenían una emergencia estuvieron llamando al teléfono del Departamento de Policía de la ciudad.

Primeramente, fue restaurado el servicio en Catherdral City a las 9:20 de la noche del viernes y el de Indio mencionaron que el problema es porque se han estado robando la fibra óptica de la compañía telefónica.

En caso de emergencia si no funciona el 9-1-1 el número de Cathedral City es 760-770-0303 y el de Indio es 760-391-4051

Article Topic Follows: La Poderosa

Jump to comments ↓

Lina Robles

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content