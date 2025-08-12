Esta semana se presentará frente el sujeto sospechoso de robar equipo quirurgico del hospital de Rancho Mirage

Esta semana se presentará en corte el sujeto sospechoso de robarse más de $100 mil dolares en equipo quirúrgico del hospital Eisenhower de Rancho Mirage.

Se trata de Jason Brauner de 47 años quien se hizo pasar por un empleado durante tres ocasiones para robar injertos de piel y equipo quirúrgico.

Al momento de su detención, agentes del sheriff encontraron en su vehículo equipo médico y uniformes de enfermero.