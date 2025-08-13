Skip to Content
La Poderosa

Mañana la CVRM de Indio estará regalando mochilas con útiles escolares

By
New
Published 11:07 AM

Mañana la Coachella Valle Rescue Mission de Indio realizara su tradicional distribución de mochilas con útiles escolares con el fin de beneficiar a las familias de bajos ingresos a partir de las 6:30 de la mañana por la calle Van Buren cerca de la Dr Carreon Blvd en Indio.

Cabe mencionar que el Centro Juvenil de Palm Springs LGBT+ de Palm Springs realizo una distribución de útiles escolares a niños de familias de bajos ingresos, ya que escucharon que este año los útiles están más caros.

Dicho centro ofrece un lugar seguro para jóvenes de 13 a 18 años con programas después de escuela.

Article Topic Follows: La Poderosa

Jump to comments ↓

Lina Robles

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content