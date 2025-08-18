La policía arrestó a un individuo sospechoso de matar a un hombre de 19 años en Banning

Durante un operativo del sheriff lograron arrestar a un sujeto de Banning sospechoso de un crimen el viernes pasado a las 4 de la madrugada.

Los investigadores informaron que la víctima, Angelo Leivas, de 19 años, fue encontrado con heridas de bala y falleció en el hospital.

El sospechoso huyó del lugar, pero gracias al buen trabajo de las autoridades localizaron al individuo, quien está en la cárcel de Banning.