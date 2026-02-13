Skip to Content
La Poderosa

Arrestan a estudiante de la Banning High School por llevar al plantel puños metálicos

Un incidente movilizó a la policía en la Banning High School donde un estudiante tenía en su poder puños metálicos con los que amenazó a otro alumno.

Cuando los agentes llegaron el adolescente corrió y saltó el cerco para huir y después de una breve búsqueda fue capturado y en el operativo un agente que resultó herido y fue trasladado al hospital.

Mientras que el joven fue llevado a la cárcel juvenil con varios cargos, incluyendo posesión de un arma, amenazas y resistencia al arresto.

Lina Robles

