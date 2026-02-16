Skip to Content
La Poderosa

Agentes del FBI regresaron a una casa de Salton City y arrestaron a un individuo en relacion de la muerte de T’Neya Tovar de Hemet

Una semana después de que agentes del FBI catearan una vivienda en Salton City relacionada con la desaparición de T'Neya Tovar, de 17 años, regresaron a la casa el viernes pasado por la mañana y arrestaron a un individuo.

Esto ocurre después que el forense confirmó que una pierna que encontraron en Salton City era de la joven de Hemet.

Cuando los oficiales llegaron a la vivienda Abraham Feinbloom de 51 años intentó huir brincando la cerca de alambre, pero rápidamente fue capturado e interrogado por el FBI que después lo aseguró en la cárcel del Condado de Inmperial.

Lina Robles

