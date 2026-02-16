Skip to Content
Conductor se pasó el semáforo en rojo en Cathedral City y atropelló fatalmente a un ciclista

Published 11:37 AM

Un aparatoso choque acabó con la vida de un ciclista en la intersección de las calles Date Palm y Ortega Road en Cathedral City.

Según los investigadores el conductor del vehículo se pasó el semáforo en rojo y atropelló al ciclista que cruzaba la calle, al llegar los paramédicos el hombre ya había muerto, mientras que el conductor del auto fue trasladado al hospital con heridas leves.

El área fue cerrada mientras la policía, paramédicos y el forense hacían su trabajo.

