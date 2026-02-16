Skip to Content
Incendio en hotel de Indian Wells provoca la evacuacion de 300 huespedes

Published 11:32 AM

Ayer a las 8 de la noche estallo un incendio en el hotel Grand Hyatt ubicado por el Hwy 111 cerca de la calle El Dorado en Indian Wells, al llegar los bomberos evacuaron a 300 huéspedes de 160 habitaciones que se dañaron por el agua y un empleado que resultó herido fue transportado al hospital.

De inmediato las autoridades, la ciudad y el hotel iniciaron la búsqueda de habitaciones en otros hoteles para alojar a los afectados.

Según la investigación el fuego inició en el quinto piso del hotel y el cuarto de electricidad lo que activo las alarmas.

