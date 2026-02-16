La policía arrestó a un sujeto sospechoso de matar a dos hombres en Thermal

Después de una excelente investigación la policía arrestó a un sujeto de 43 años, sospechoso de matar a balazos a dos personas el miércoles pasado a las 11:30 de noche en el área de la calle Polk y Torres Martínez Road en Thermal.

El individuo fue capturado en el área de la calle Tercera en Mecca y se presentara frente al juez el próximo miércoles.

Una de las víctimas fue Oscar Romero Castro, de 50 años y la otra persona asesinada fue identificada como un residente de Mecca de 43 años.