En Mecca un hombre fue apuñalado y se encuentra grave en el hospital

Una persona se encuentra en condición grave después que ayer a las 7 de la noche fue apuñalada en el área de la calle Segunda en Mecca donde los agentes del sheriff lo encontraron herido.

De inmediato los paramédicos lo transportaron al hospital, pero no han dicho si ya fue interrogado para obtener información del ataque y saber si se trató de un pleito o un asalto a mano armada, mientras tanto la policía sigue buscando testigos del incidente.