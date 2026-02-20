Los fuertes vientos y la lluvia causaron estragos en un vecindario de Cabazon

Después de las fuertes ráfagas de viento reportaron daños de miles de dólares en un vecindario de Cabazon cerca del freeway 10 donde los fuertes vientos dejaron destrozos.

Gran parte de los daños se concentran en la Avenida Esperanza, cerca de la Calle Main donde las ráfagas de viento provocaron la caída de árboles, cables eléctricos, señales de tráfico e incluso remolques y casas prefabricadas.

Uno de los afectados comentó que fue tan fuerte el viento que derribó remolques de semais que estaban en su casa y arrancó árboles grandes del suelo, además el agua de la lluvia alcanzó los cuatro pies, también el viento arrancó el techo de algunas viviendas, por lo que iniciaron las labores de limpieza y la Cruz Roja comentó que no han solicitado ayuda.