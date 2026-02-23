Skip to Content
El Condado de Riverside tomará el control temporal del hospital de Blythe

El Condado de Riverside anunció que tomará el control temporal del hospital de Blythe con la finalidad de estabilizarlo ya que la mesa directiva aprobó un acuerdo para mantener abiertos los servicios de emergencia y la clínica, además están trabajando para contratar personal para llenar unas vacantes del distrito de salud a más tardar el próximo mes.

Los servicios de emergencia permanecerán abiertos durante 180 días y el hospital de Blythe bajo el acuerdo con el condado seguirá bajo las órdenes del Distrito de Salud Palo Verde.

