El Desert Hot Springs apuñalaron a un hombre; buscan al agresor
La policía reportó que el viernes pasado a las 3 de la tarde un hombre fue apuñalado cuando caminaba por el área de la calle Séptima en Desert Hot Springs, muy cerca de la calla Palm Drive aunque por fortuna su vida no corre peligro.
Las autoridades investigan para determinar que provoco el ataque y si se trató de un pleito o un asalto.
Las buenas noticias son que ya tienen identificado al agresor por lo que lo siguen buscando para encarcelarlo.