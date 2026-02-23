Skip to Content
En Mecca arrestaron a sospechoso de apuñalar a un hombre

Published 11:40 AM

Mecca, Ca. (La Poderosa 96.7 FM) El viernes pasado a las 10:30 de la mañana la policía llegó a una casa ubicada por la calle Tercera en Mecca y arrestó a un sujeto sospechoso de apuñalar a un hombre el jueves pasado a las 7 de la noche en el área de la calle Segunda en Mecca, donde la víctima fue encontrada en un charco de sangre y fue transportado al hospital vía helicóptero.
El nombre del sospechoso lo darán a conocer después que se presente frente al juez en la corte de Indio.

