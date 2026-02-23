Murió un hombre que fue atropellado mientras caminaba por la I-10 en Indio

Las autoridades investigan para determinar porque un hombre de 40 años caminaba por la I-10 cerca de la calle Golf Center en Indio el sábado pasado a las 6 de la tarde, lamentablemente cuando se aproximaba al divisor central fue impactado por una camioneta.

Al llegar la policía y los paramédicos el individuo ya había muerto.

Todos los carriles con rumbo al oeste fueron cerrados por varias horas mientras el forense y los investigadores hacían su trabajo.