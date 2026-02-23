Skip to Content
Se registró un fatal accidente en la I-10 en Cathedral City provocado por un chofer que presuntamente maneja ebrio

Un mortal accidente automovilístico ocurrió el sábado pasado a las 6:35 de la mañana sobre el freeway 10 cerca de la calle Bob Hope en Cathedral City donde el conductor de un carro manejaba presutamente ebrio y se impactó con otro auto donde iban cinco personas, ambos vehículos terminaron en un área donde había agua encharcada por las recientes lluvias, lamentablemente José Crespo Guevara de 55 años, después de ser rescatado fue transportado al hospital donde fue declarado muerto, sus cuatro acompañantes y el chofer del otro carro también fueron hospitalizados, este último al ser dado de alta fue arrestado.

