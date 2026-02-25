La policía de Indio reveló los resultados del retén de sobriedad que realizaron el lunes pasado

La policía de Indio dio a conocer los resultados del retén de sobriedad que realizaron el lunes pasado de 6 de la tarde a 12 de la medianoche en el área de la Indio Blvd y la calle Oasis, una persona fue detenida por conducir ebria, dos por tener orden de arresto pendientes y 26 fueron infraccionados por diferentes violaciones de tráfico.

El área donde se realizó el retén fue seleccionada porque en el lugar han ocurrido varios accidentes provocados por conductores irresponsables.