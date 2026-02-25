Ya inició el juicio que enfrentará un sujeto acusado de vender fentanilo a un hombre que murió de sobredosis en Cathedral City

En la corte de Indio ya inició el juicio contra un sujeto acusado de venderle fentanilo a un hombre quien murió por sobredosis el 1ro de enero del 2022 cuando Travis O’Brein fue encontrado sin vida en el Motel 6 de Cathedral City y durante la investigación identificaron a Riley Hagar de 28 años como el proveedor del narcótico y fue arrestado siete meses después y desde entonces permanece preso en la cárcel de Indio sin derecho a fianza.

Mientras tanto en la corte continúan los testimonios de varias personas.