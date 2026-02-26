Este fin de semana se realizará una clínica de salud gratuita en el Empire Polo de Indio

Desde mañana viernes hasta el próximo domingo 1ro de marzo se realizará una clínica de salud gratis en los terrenos del Empire Polo de Indio.

El estacionamiento abrirá a las 5 de la mañana y la clínica abre a las 7 y los servicios se brindarán conforme las personas vayan llegando y hasta donde la capacidad lo permita.

Es importante que no se requiere identificación para la mayoría de los servicios, pero en caso de mamografía si es necesario la ID.

Los servicios incluyen dental como extracciones, rellenos, limpieza, rayos “X” y coronas, visión incluye los exámenes y los lentes, también exámenes médicos generales, revisión de glucosa y presión arterial.