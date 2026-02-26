Skip to Content
Tribu Agua Caliente donó $250 mil a 5 organizaciones no lucrativas

Agua Caliente Band of Cahuilla Indian
Published 11:00 AM

La tribu Agua Caliente donó $250 mil dolares a cinco organizaciones no lucrativas del Valle de Coachella durante su quinceavo torneo anual de caridades.

Los beneficiados son:

  1. La Fundación contra el Cancel Infantil
  2. La Coachella Valley Rescue Mission de Indio
  3. Le Senior Center Mizell de Palm Springs
  4. El Centro Infantil Barbara Sinatra de Rancho MIrage
  5. El Santuario de Loros de Thousand Palms

El objetivo es que dichas organizaciones continúen su misión de ayudar a otros.

