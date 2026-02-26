Tribu Agua Caliente donó $250 mil a 5 organizaciones no lucrativas
La tribu Agua Caliente donó $250 mil dolares a cinco organizaciones no lucrativas del Valle de Coachella durante su quinceavo torneo anual de caridades.
Los beneficiados son:
- La Fundación contra el Cancel Infantil
- La Coachella Valley Rescue Mission de Indio
- Le Senior Center Mizell de Palm Springs
- El Centro Infantil Barbara Sinatra de Rancho MIrage
- El Santuario de Loros de Thousand Palms
El objetivo es que dichas organizaciones continúen su misión de ayudar a otros.