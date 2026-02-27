Skip to Content
La Poderosa

Se presentó en corte el sujeto de Salton City sospechoso de matar a joven de 17 años

By
New
Published 12:26 PM

Ya se presentó nuevamente en la corte de Imperial Abraham Feinbloom residente de Salton City quien es acusado de matar a Ti-nia Tovar de 17 años de quien solo encontraron una pierna desmembrada.

El juez confirmó que este caso es investigado por múltiples agencias, incluyendo el FBI que se cree ha descubierto información nueva.

Las autoridades no permitieron que los medios de comunicación usaran su cámara, ya que temen que podría no ser un juicio justo.

El individuo regresará a corte el 13 de abril.

Article Topic Follows: La Poderosa

Jump to comments ↓

Lina Robles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.