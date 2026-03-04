El supervisor Manuel Perez trabaja para acabar con el problema de los perros callejeros en North Shore

El Supervisor del condado de Riverside Manuel Pérez están trabajando para acabar con el problema de los perros callejeros en North Shore ya que los residentes de dicha comunidad pidieron ayuda para evitar que las personas abandonen las mascotas.

Por lo que personal de servicios para animales visitarán North Shore para desarrollar un plan que incluirá una mayor presencia de servicios para animales en la comunidad, desde acciones de cumplimiento de la ley hasta clínicas de esterilización y castración.