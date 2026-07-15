La Policía de Palm Springs publica un informe de análisis de un incidente crítico sobre un tiroteo mortal en el que estuvo involucrado un agente

PALM SPRINGS, California — El Departamento de Policía de Palm Springs ha publicado un video informativo sobre un incidente crítico que detalla los hechos relacionados con un tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes y que ocurrió el 28 de mayo de 2026, dejando a una persona muerta.

El incidente comenzó aproximadamente a las 3:41 p. m. en la cuadra 1200 de East Palm Canyon Drive, después de que los agentes respondieran a múltiples reportes sobre un hombre que presuntamente actuaba de manera errática y amenazaba con un cuchillo a empleados de un negocio local. Según la policía, los operadores de emergencias recibieron información de que el sospechoso estaba armado y se comportaba de manera agresiva, lo que motivó una respuesta de emergencia.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron al sospechoso, identificado posteriormente como Gilberto Flores, de Desert Hot Springs, e intentaron reducir la tensión de la situación, hablando con Flores durante más de 40 minutos. Las autoridades afirman que los agentes emitieron repetidas órdenes verbales y emplearon opciones menos letales en un esfuerzo por lograr que obedeciera.

Los agentes utilizaron dos pistolas eléctricas taser y un proyectil de esponja de 40 mm menos letal en un intento de desarmar a Flores. La policía afirma que Flores continuó avanzando mientras estaba armado con un cuchillo, lo que llevó a los agentes a disparar sus armas de fuego.

Flores fue alcanzado durante el enfrentamiento y trasladado a un hospital local, donde posteriormente murió a causa de sus heridas. Ningún agente ni miembro del público resultó herido durante el incidente.

El video informativo sobre el incidente crítico, publicado recientemente, incluye imágenes de cámaras corporales, grabaciones de drones, comunicaciones por radio y un resumen de la cronología de los hechos previos al tiroteo. El departamento indicó que el video tiene como objetivo brindar transparencia, al tiempo que reconoce que la investigación sigue en curso.

Como es el protocolo habitual para los tiroteos en los que están involucrados agentes en el condado de Riverside, la investigación está siendo llevada a cabo por la Unidad de Investigación del Uso de la Fuerza de la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside. Una vez concluida la investigación, la Fiscalía del Condado de Riverside revisará de manera independiente las conclusiones para determinar si las acciones de los agentes cumplieron con la política del departamento y la legislación de California.

El Departamento de Policía de Palm Springs también llevará a cabo una revisión administrativa para determinar si el personal del departamento actuó de acuerdo con las políticas, la capacitación y las normas profesionales.

La policía ha instado a cualquier persona que tenga información adicional, fotografías o videos del incidente a ponerse en contacto con los investigadores.