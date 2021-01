Jeff Bezos nombra una enorme nave de recuperación de cohetes en honor a su madre

Noticias CNN

Nueva York (CNN) –– Siempre es un desafío encontrar el regalo adecuado para nuestra madre. La muestra correcta que refleje el aprecio y el afecto que sientes por ella. Aunque, si eres Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, tu bolsillo te permite más opciones. Como ponerle el nombre de tu madre a una nave de recuperación de cohetes gigantes.

Tal vez en el que sea el mejor regalo, Bezos sorprendió a su madre, Jacklyn Bezos, al revelar el nombre de un enorme barco de recuperación de cohetes para su compañía espacial Blue Origin. La nave se llamará Jacklyn, en honor a ella.

Si bien el barco de 182 metros se compró en 2018, desde entonces ha sido renovado. Y ahora se cambió el nombre para su nuevo puesto como lugar de aterrizaje flotante para la primera etapa del próximo cohete de carga pesada de Blue Origin, conocido como New Glenn.

Bezos difundió la noticia al publicar un video en Instagram, en el que aparece su madre bautizando el barco.

El Jacklyn es necesario porque la primera etapa de New Glenn es reutilizable. De hecho, la primera etapa del cohete está diseñada para reutilizarse hasta 25 veces. Así como las naves de recuperación de drones de SpaceX, Of Course I Still Love You y Just Read the Instructions funcionan para recuperar los propulsores Falcon 9 de esa compañía, Jacklyn se ubicará en el Océano Atlántico para que el propulsor de la primera etapa de New Glenn pueda aterrizar en el barco cuando los cohetes comiencen a lanzarse desde el Centro Espacial Kennedy a finales de este año, si todo va según lo planeado.

Blue Origin espera comenzar a volar el New Glenn de 94 metros en 2021. Lo hará después de gastar más de 2.500 millones de dólares en el programa. El New Glenn nunca ha volado. Pero, la NASA adjudicó a Blue Origin un contrato que permitirá al cohete competir por misiones que lanzarían satélites planetarios, de observación, exploración y científicos de la Tierra.