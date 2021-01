«La violencia debe detenerse ahora»: las reacciones a la irrupción en el Capitolio de Estados Unidos

Noticias CNN

(CNN) –– En medio de la escena caótica, en la que agitadores ingresaron al edificio del Capitolio de Estados Unidos, líderes y políticos empezaron a reaccionar a los hechos. Jake Tapper, de CNN, informó que legisladores enviaron mensajes de texto diciendo que estaban «atónitos» por los hechos.

El Capitolio se encuentra actualmente bajo cierre.

«Estoy recibiendo mensajes de texto… Miembros del Congreso, partidarios de Trump, partidarios de Biden, demócratas, republicanos están atónitos. La policía del Capitolio les ha dicho que deben refugiarse en su oficina. ¿Es por un ataque terrorista en Estados Unidos? Es porque los partidarios de Trump están forzando violentamente en algunos casos su ingreso al Capitolio de Estados Unidos, deteniendo los procedimientos constitucionales de conteo de los votos electorales de Joe Biden, el presidente electo», dijo Tapper.

Por su parte, Biden se refirió a los disturbios que estallaron en el edificio del Capitolio de Estados Unidos, calificándolos de «ataque» a la democracia.

«A esta hora, nuestra democracia está bajo un ataque sin precedentes. A diferencia de todo lo que hemos visto en los tiempos modernos. Un ataque a la ciudadela de la libertad, el Capitolio mismo. Un asalto a los representantes del pueblo y la policía del Capitolio, que juraron protegerlos. Y los servidores públicos que trabajan en el corazón de nuestra República… Permítanme ser muy claro. Las escenas de caos en el Capitolio no reflejan un verdadero Estados Unidos. No representan quiénes somos. Lo que estamos viendo son un pequeño número de extremistas dedicados a la anarquía. Esto no es disenso. Es desorden. Es caos. Limita con la sedición. Y debe terminar ahora», sostuvo Biden.

El vicepresidente Mike Pence se pronunció en su cuenta de Twitter sobre los hechos en el Capitolio. «La violencia y destrucción que ocurren en el Capitolio de Estados Unidos deben detenerse y deben detenerse ahora. Cualquiera que esté involucrado debe respetar a los agentes del orden y salir inmediatamente del edificio».

The violence and destruction taking place at the US Capitol Must Stop and it Must Stop Now. Anyone involved must respect Law Enforcement officers and immediately leave the building.

— Mike Pence (@Mike_Pence) January 6, 2021

Por su parte, Ivanka Trump llamó a los manifestantes «patriotas estadounidenses» en Twitter y luego borró su mensaje. Lo hizo al retuitear un contenido de su padre.

Añadió que «la violencia debe cesar de inmediato. Por favor, sean pacíficos», escribió Ivanka Trump. Minutos después de recibir críticas en Twitter por llamar «patriotas» a los agitadores, eliminó el tuit.

«Intento de golpe»

El representante Adam Kinzinger, un republicano de Illinois, tuiteó calificándolo los hechos de «intento de golpe». También denunció las acciones de los manifestantes en una serie de tuits y respondió directamente al presidente Trump. «No estás protegiendo al país», tuiteó Kinzinger dirigiéndose a Trump.

You are not protecting the country. Where is the DC guard? You are done and your legacy will be a disaster. https://t.co/7jWYWE7TVj

— Adam Kinzinger (@RepKinzinger) January 6, 2021

Por su parte, el senador Marco Rubio se dirigió a Trump en una publicación en Twitter. «Señor presidente, los hombres y las mujeres de las fuerzas del orden están bajo ataque. Es crucial que usted ayude a restaurar el orden al enviar recursos para ayudar a la policía y pedirles a los que hacen esto que se retiren», escribió.

Mr. President @realDonaldTrump the men & women of law enforcement are under assault. It is crucial you help restore order by sending resources to assist the police and ask those doing this to stand down.

— Marco Rubio (@marcorubio) January 6, 2021

El senador Ted Cruz se pronunció en un tuit en el que escribió: Aquellos que irrumpieron en el Capitolio deben detenerse AHORA. La Constitución protege la protesta pacífica, pero la violencia, de izquierda o derecha, SIEMPRE está mal. Y los que participan en la violencia están dañando la causa que dicen apoyar».

Those storming the Capitol need to stop NOW.

The Constitution protects peaceful protest, but violence—from Left or Right— is ALWAYS wrong.

And those engaged in violence are hurting the cause they say they support.

— Ted Cruz (@tedcruz) January 6, 2021

La representante republicana Nancy Mace tuiteó que debía evacuar su oficina. En un mensaje posterior, Mace escribió: «Esto. Es. Una. Locura».

Just evacuated my office in Cannon due to a nearby threat. Now we’re seeing protesters assaulting Capitol Police.

This is wrong. This is not who we are. I’m heartbroken for our nation today. pic.twitter.com/jC9P0YfSLQ

— Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) January 6, 2021

Y la senadora Marsha Blackburn señaló en su cuenta de Twitter: «A los manifestantes que han irrumpido en el edificio del Capitolio: están interrumpiendo el proceso democrático. Ustedes deben estar avergonzado de sí mismos. Eso es violencia. Esto es un crimen. Debe detenerse.»

To the protestors that have breached the Capitol building: you are disrupting the democratic process. You should be ashamed of yourself. This is violence. This is a crime. It must stop.

— Sen. Marsha Blackburn (@MarshaBlackburn) January 6, 2021

Reacciones internacionales

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, publicó un comunicado en el que su oficina «condena y repudia el atentado contra las instituciones que se está perpetrando en el día de hoy en Estados Unidos por manifestantes que desconocen los recientes resultados electorales».

Comunicado de la Secretaría General de la @OEA_oficial sobre incidentes en Washington, DChttps://t.co/XOSTgxmBbU pic.twitter.com/RK8RNFBrfp

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) January 6, 2021

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez se refirió a los hechos. Dijo que sigue «con preocupación» las noticias que llegan desde «el Capitolio de Estados Unidos».

Sigo con preocupación las noticias que llegan desde el Capitolio en Washington. Confío en la fortaleza de la democracia de EE.UU. La nueva presidencia de @JoeBiden superará la etapa de crispación, uniendo al pueblo estadounidense.

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 6, 2021

Erna Solberg, primera ministra de Noruega, publicó en su cuenta de Twitter: «Escenas increíbles de la ciudad de Washington. Este es un ataque totalmente inaceptable a la democracia. Ahora, el presidente Trump tiene una gran responsabilidad para poner fin a esto».

Unbelievable scenes from Washington D.C. This is a totally unacceptable attack on democracy. A heavy responsibility now rests on President Trump to put a stop to this.

— Erna Solberg (@erna_solberg) January 6, 2021

Nicola Sturgeon, primera ministra escocés, escribió: «Las escenas del Capitolio son absolutamente horribles. Solidaridad con los estadounidenses del lado de la democracia y la transferencia de poder pacífica y constitucional. Vergüenza para quienes han incitado este ataque a la democracia».

The scenes from the Capitol are utterly horrifying. Solidarity with those in 🇺🇸 on the side of democracy and the peaceful and constitutional transfer of power. Shame on those who have incited this attack on democracy.

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) January 6, 2021