EE.UU. reporta la cifra más alta de muertes en un solo día y los CDC dan un pronóstico sombrío para fin de mes

(CNN) — Mientras Estados Unidos reportó su día más alto de muertes por covid-19, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. advirtieron que el número total de víctimas podría exceder los 430.000 para fin de mes.

Estados Unidos informó el miércoles de 3.865 muertes por coronavirus, lo que incrementa la cifra total a 361.123 personas en el país, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Además, la cantidad de personas que se han infectado alcanzó más de 21,2 millones, según los datos.

Al mismo tiempo, los hospitales se llenan de pacientes con coronavirus. El miércoles, un récord de 132.476 pacientes eran tratados por el virus, según el Proyecto Covid Tracker.

Mientras tanto, los CDC pronosticaron el miércoles que enero será un mes devastador para los impactos de la pandemia, incluso cuando el gobierno federal asignó US$ 22.000 millones más para pruebas, rastreo de contactos, vigilancia y vacunas.

El pronóstico de los CDC, reunido a partir de 36 modelos de coronavirus, proyecta que habrá entre 405.000 y 438.000 muertes para fin de mes. El pronóstico conjunto anterior, publicado el 30 de diciembre, proyectaba hasta 424.000 muertes para el 23 de enero.

Pero el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el Dr. Anthony Fauci, espera que EE.UU. pueda aumentar las personas vacunas antes de que termine el mes.

«Deberíamos haberlo hecho mejor, pero creo que deberíamos esperar hasta que entremos quizás en la segunda o tercera semana de enero, para ver si ahora podemos ponernos al día con el ritmo original que se estableció», explicó.

California ve ‘una crisis de salud de proporciones épicas’

En el epicentro del virus se encuentra California, un estado que ha estado entre varios en reportar hospitalizaciones récord, aumento de muertes y sistemas de salud que luchan por atender la demanda.

Hubo 459 nuevas muertes por coronavirus el miércoles y un récord de 22.820 pacientes tratados en hospitales por el virus, informó el Departamento de Salud Pública de California.

Más de 8.000 de ellos están hospitalizados en el condado de Los Ángeles, donde el sistema médico de emergencia está bajo una gran presión, indicó el departamento de salud.

«Esta es una crisis de salud de proporciones épicas. Estoy más preocupado que nunca, y en parte, mi preocupación se basa en la realidad de que nos tomará mucho más frenar la propagación dada la alta tasa de propagación comunitaria”, dijo en un comunicado la Dra. Barbara Ferrer, directora del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

En otros lugares, Kentucky registró dos máximos el miércoles: 5.743 casos nuevos reportados en un día y una tasa de positividad del 11.7%, la tasa más alta en el estado desde mayo.

«Los números de hoy muestran cuán críticamente importante es un esfuerzo y una respuesta centralizados para derrotar a este virus», dijo el gobernador Andy Beshear.

En Louisiana, el incremento de casos y hospitalizaciones por cocornavirus ha llevado a restricciones más estrictas en Nueva Orleans. A partir del viernes por la mañana, las reuniones y eventos especiales no están permitidos, excepto para las personas que viven juntas en un solo hogar y las mesas al aire libre en bares y restaurantes se limitarán a 6 personas del mismo hogar, según un comunicado de la oficina del alcalde.

«Estas próximas semanas serán un momento decisivo en la historia de nuestra respuesta a esta pandemia», afirmó el alcalde LaToya Cantrell. «Estas restricciones son a corto plazo, pero existen por una razón».

Los estadounidenses de edad avanzada, los primeros que deberían vacunarse

A medida que aumentan los casos, algunos estados aumentan la cantidad de personas elegibles para recibir vacunas contra el coronavirus.

El director general de Sanidad de EE.UU., Dr. Jerome Adams, dijo el miércoles que la administración de vacunas «aumenta rápidamente» e instó a los estados a pasar a los siguientes grupos prioritarios para que la oferta «pueda coincidir con la demanda».

Adams dijo en «Good Morning America» ​​que EE.UU. se está acerca a las 500.000 vacunas por día y que hay más fondos y ubicaciones disponibles y que la lista de grupos prioritarios se está expandiendo.

Illinois, por ejemplo, ha reducido la edad mínima recomendada de los residentes para recibir la vacuna y ya no es de 75 años sino de 65.

Estas vacunas sucederán en «unas pocas semanas», dijo el gobernador de Illinois, JB Pritzker. El estado tomó la decisión de bajar el listón en la nueva fase porque los estadounidenses negros y morenos se han visto afectados de manera desproporcionada por el covid-19 y tienen más probabilidades de morir a causa del virus a una edad más temprana en promedio, aseguró.

La gobernadora Gretchen Whitmer informó el miércoles que Michigan comenzará una nueva fase, al incluir a residentes de 65 años o más, maestros, personal de primeros auxilios y personal de las instalaciones correccionales como elegibles para las vacunas a partir del lunes.

Nueva Jersey también ampliará la vacunación a los agentes de policía y bomberos juramentados tan pronto como el jueves, según el gobernador Phil Murphy.

El ‘juego muy peligroso’ de la variante

Al menos 52 casos de una variante de coronavirus descubierta por primera vez en el Reino Unido se han identificado en Estados Unidos, según los datos publicados el miércoles por los CDC. Y los expertos en salud advierten que podría convertirse en un problema si Estados Unidos no controla la propagación del coronavirus.

«Tenemos un juego muy peligroso con este virus en este momento», señaló Maria Van Kerkhove, líder técnica de la OMS para la respuesta al coronavirus, a la corresponsal médica senior de CNN Elizabeth Cohen. «Lo que nos preocupa es que cuanto más se extienda, más oportunidades tendrá de cambiar».

Van Kerkhove señaló que muchas mutaciones no tendrán mucho impacto en el virus, pero si un virus cambia su genética de la manera correcta, es posible que las pruebas no puedan detectarlo tan fácilmente y las vacunas podrían no funcionar tan bien en contra.

El virus tiene más posibilidades de mutar en países como Estados Unidos, que experimenta una propagación sin precedentes y sin control.

Señaló que algunos países, como Australia y Nueva Zelanda, han hecho un mejor trabajo controlando el virus.

«Depende completamente de nosotros poder controlar el virus», dijo. «El virus es controlable, incluidas estas variantes».

Jen Christensen, Virginia Langmaid, Elizabeth Cohen y Maggie Fox Ben Tinker, Sarah Moon, Cheri Mossburg, Rebekah Riess, Jamiel Lynch, Keith Allen, Naomi Thomas, Anna Sturla, Taylor Romine, Melissa Alonso y Elizabeth Cohen de CNN contribuyeron a este informe.