Goldman Sachs predice una recuperación económica más rápida tras la victoria de los demócratas en Georgia

Noticias CNN

(CNN Business) — La victoria sorpresiva de los demócratas en Georgia debería allanar el camino para una recuperación económica de la pandemia más rápida, dice Goldman Sachs.

El banco actualizó sus pronósticos de desempleo y PIB para 2021 el miércoles por la noche después de que CNN y otros medios de comunicación proyectaran que los demócratas tomarán el control del Senado. La institución dijo que este resultado significa que tendrán los votos suficientes para otorgar cientos de miles de millones de alivio adicional a una economía herida por la pandemia que empeora.

«Es probable que los demócratas aprueben más estímulos fiscales en el primer trimestre», escribieron los economistas de Goldman Sachs en una nota a los clientes.

El optimismo de los economistas ayuda a explicar por qué los inversores no se han visto mayormente preocupados ante el caos que sacude Washington. El Dow cerró en máximos históricos el miércoles incluso después de que la turba de partidarios de Trump irrumpiera en el Capitolio.

Goldman Sachs proyecta ahora un crecimiento del PIB del 6,4% en 2021, frente a la proyección anterior de 5,9%. Eso está muy por encima de las estimaciones de consenso de alrededor del 3,9%.

Ese crecimiento más rápido también debería traducirse en más contrataciones y menos despidos. El banco de Wall Street espera ahora que el desempleo caiga al 4,8% a fines de 2021 y al 3,9% a fines de 2023.

Morgan Stanley también se está tornando más optimista con respecto a la economía: el banco anticipa un crecimiento del PIB estadounidense del 5,9% en 2021.

«Con la probabilidad de una mayor expansión fiscal, esto nos da una mayor confianza en que la recuperación de la economía estadounidense será sobre una base sólida», escribieron los economistas de Morgan Stanley en una nota a los clientes el miércoles.

¿Están en camino otros US$ 750.000 millones de ayuda?

El presidente electo Joe Biden ha calificado el paquete de estímulo de US$ 900.000 millones promulgado por el Congreso el mes pasado como un «pago inicial».

LEE: ¿Cuándo recibirás el segundo cheque de estímulo?

Goldman Sachs espera ahora que el Congreso apruebe otros US$ 750.000 millones de estímulo fiscal en febrero o marzo. Esto incluiría US$ 300.000 millones en cheques de estímulo, US$ 200.000 millones de ayuda para los gobiernos estatales y locales y US$ 150.000 millones en subsidios de desempleo adicionales.

La mala noticia es que parece cada vez más que la economía necesitará más ayuda para atravesar la pandemia. Los empleadores del sector privado eliminaron inesperadamente puestos de trabajo en diciembre, según ADP.

Las muertes y hospitalizaciones por covid-19 no solo han aumentado a niveles récord, sino que además el despliegue de la vacuna ha sido lento. Se han administrado menos de la mitad de las vacunas distribuidas por el Gobierno federal. También preocupa la rapidez con la que se están propagando nuevas cepas del virus por el mundo.

Demócrata de alto rango es optimista con respecto a la infraestructura y el estímulo

«Las noticias desalentadoras en el frente del virus, incluido el ritmo lento de la vacunación y la aparición de más cepas del virus infecciosas, sugieren que el aumento del gasto por el estímulo se retrasará más de lo habitual», dijeron los economistas de Goldman Sachs.

En otras palabras, puede que el próximo paquete de estímulo no acelere el crecimiento de la economía tanto como se esperaba, al menos en una primera instancia.

Economistas y analistas políticos no esperan que los demócratas promulguen subidas de impuestos drásticas que amenacen la recuperación. Las mayorías estrechas en el Senado y la Cámara de Representantes dificultarán la aprobación de una legislación amplia en el Congreso.

Sin embargo, algunos demócratas con antigüedad en el cargo son optimistas sobre la capacidad de aprobar leyes importantes.

El senador demócrata Sherrod Brown dijo que el hecho de que el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, ya no controle la agenda, cambia la situación.

«McConnell puso un freno a nuestra capacidad para abordar los problemas que la población apoya», dijo Brown a CNN Business el jueves.

Brown, quien está en camino de convertirse en presidente de la Comisión Bancaria del Senado, predice que habrá suficientes votos para promulgar cheques de estímulo de US$ 2.000, un salario mínimo más alto, asistencia adicional para los alquileres y un aumento en el seguro de desempleo. Además agregó que varios republicanos respaldarán estas iniciativas ahora que tienen la oportunidad de votarlas.

El senador de Ohio también es optimista ante la perspectiva de un apoyo bipartidista para un paquete de infraestructura difícil de alcanzar que incluye fondos no solo para carreteras y puentes, sino también un mayor acceso a la banda ancha.

«Hemos hablado de ello desde siempre», dijo Brown.

¿Subirá la Fed las tasas durante el primer mandato de Biden?

El gran debate en Wall Street ahora es si la victoria de los demócratas en Georgia altera el entorno favorable que impulsa los mercados financieros. Una inflación muy baja ha llevado a la Reserva Federal a prometer que mantendrá las tasas de interés en cero en el futuro inmediato. En un momento en que los bonos rinden casi nada, esa postura de emergencia ha obligado a los inversores a poner dinero en acciones.

Pero los planes de la Fed podrían cambiar si la inflación comienza a dar señales de vida.

Goldman Sachs dijo que ahora proyecta que la inflación casi alcanzará la meta del 2% de la Fed para fines de 2023. El banco también espera ahora que la Fed «despegue» del cero durante la segunda mitad de 2024, en comparación su previsión anterior que se refería a principios de 2025.

Sin embargo, Morgan Stanley advierte que las condiciones inflacionarias ya se están gestando. El banco espera que la inflación básica de Estados Unidos alcance el 2% mucho antes, para fines de este año. Y que «supere» ese objetivo en 2022. Eso se debe a que la compañía espera que los funcionarios estadounidenses tomen medidas más contundentes para abordar la desigualdad que empeora.

«El shock del covid-19 ha exacerbado el impacto en los hogares de menores ingresos», escribieron los economistas de Morgan Stanley, «creando una urgencia incluso mayor para que los responsables de la formulación de políticas actúen para brindar alivio a los hogares afectados».