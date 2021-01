Más de 30 asociaciones médicas de Nicaragua exigen un plan de vacunación contra el covid-19

Noticias CNN

(CNN Español) –– Treinta y tres asociaciones médicas independientes de Nicaragua pidieron este lunes al gobierno que anuncie acciones concretas contra la pandemia de covid-19. Especialmente con respecto a la compra de vacunas y un programa para su aplicación en todo el país.

«El gobierno de Nicaragua debe trazar de inmediato un plan estratégico para adquirir una vacuna eficaz y segura. Y administrarla a la población dando prioridad a los grupos vulnerables. Como son los trabajadores de la salud, los mayores de 60 años y las personas con enfermedades crónicas». Así lo expresaron las asociaciones médicas independientes en un comunicado conjunto.

LEE: Más de 300.000 turistas visitaron centros recreativos del gobierno en Nicaragua, mientras gremio médico advierte que aglomeraciones facilitan contagios de covid-19

El gobierno de Nicaragua no ha presentado oficialmente un plan de vacunación contra el covid-19 que establezca grupos prioritarios, plazos y el fármaco a utilizar. A pesar de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dijo en diciembre que había compartido las orientaciones con las autoridades nacionales para establecer un plan de vacunación.

Carolina Dávila, exministra de Salud y asesora del Sistema Local de Atención Integral en Salud (Silais), dijo el 7 de enero en una conferencia de prensa que el gobierno aplicará la vacuna contra el covid-19 este año. Sin embargo, no explicó cuál de las que se han desarrollado planean adquirir. Tampoco desde cuándo empezaría la vacunación ni quiénes serían los primeros. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, dijo en diciembre a los medios que el gobierno cuenta con US$ 107 millones para la compra de vacunas. Pero, no dio detalles sobre las gestiones concretas para su adquisición.

CNN ha solicitado un comentario al respecto ante el Consejo de Comunicación y Ciudadanía, coordinado por la vicepresidenta Rosario Murillo. Sin embargo, no obtuvimos respuesta.

La situación en Nicaragua mientras empieza la vacunación

MIRA: Gremio médico independiente pide al gobierno de Nicaragua que presente un plan de vacunación contra el covid-19

Las asociaciones médicas reiteraron que las medidas efectivas para contener la pandemia en el país siguen siendo el distanciamiento social, el uso de mascarillas, el lavado se manos de forma frecuente y quedarse en casa el mayor tiempo posible.

Además, las organizaciones gremiales expresaron su preocupación por el que aseguran es el aumento de casos nuevos de covid-19 en enero. Esto, tanto en barrios como en hospitales del país. Aunque no presentaron estadísticas precisas que respalden estas afirmaciones. Además, informaron del posible aumento de muertes por neumonía.

El Ministerio de Salud reportó hasta el 5 de enero 6.097 casos de covid-19 y 166 fallecimientos por complicaciones asociadas a la enfermedad.

Sin embargo, el informe hasta el 6 de enero del independiente Observatorio Ciudadano covid-19 reportó 23 muertes y 121 contagios de coronavirus en una semana. Según este conteo, el total de infectados en Nicaragua es 12.114 con 2.890 muertes por neumonía o covid-19.