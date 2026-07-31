Árboles muertos y bancas demasiado calientes reflejan los desafíos del plan de Roma para enfrentar el calor extremo

Por Barbie Latza Nadeau, CNN

Los nuevos árboles que debían proporcionar la tan necesaria sombra en la Piazza Risorgimento, en Roma, terminaron completamente secos. Las bancas de plástico oscuro y madera estaban tan calientes que era imposible sentarse en ellas. Varias de las grandes macetas habían perdido por completo su vegetación y los arbustos que bordeaban la entrada lucían de un color anaranjado, como si se hubieran quemado.

Este parque, ubicado a la sombra de la Basílica de San Pedro, estaba pensado para convertirse en un oasis verde tanto para turistas como para residentes. Sin embargo, cuando CNN lo visitó a principios de esta semana, el lugar presentaba un aspecto reseco.

La plaza fue remodelada en 2024 con un presupuesto de 14 millones de euros (unos US$ 16 millones) como parte de los preparativos para el Jubileo de la Iglesia católica. De ese monto, 4 millones de euros (unos US$ 4,6 millones) se destinaron a la plantación de árboles, la instalación de fuentes, amplias áreas de descanso y la eliminación de superficies pavimentadas. Sin embargo, el calor extremo, combinado con un sistema de riego insuficiente, provocó la muerte de los árboles, dejó a la plaza sin sombra y convirtió las bancas en superficies demasiado calientes para usarlas.

La ciudad de Roma aseguró que reemplazará los árboles y modernizará el sistema de riego. Parte de la vegetación seca ya fue retirada para preparar la llegada de los nuevos ejemplares.

“Estamos aprendiendo constantemente cómo hacer frente a los cambios en el clima”, dijo a CNN Edoardo Zanchini, director de la Oficina de Clima de la ciudad de Roma, quien reconoció que la plaza remodelada debió haberse plantado con otras especies de árboles. “Debemos pensar permanentemente en quiénes están en la ciudad durante la época más calurosa del año: las personas mayores, los niños, los turistas y los residentes”, agregó.

El miércoles, un día después de que CNN publicara un video sobre el estado de la plaza, la concejala de Agricultura, Medio Ambiente y Gestión de Residuos de Roma, Sabrina Alfonsi, difundió un video en el que aparece en la Piazza Risorgimento sosteniendo una manguera amarilla mientras riega las flores plantadas recientemente.

“En las últimas semanas se ha hablado mucho de las plantas que fueron colocadas aquí y es cierto que algunas sufrieron durante una ola de calor excepcionalmente intensa”, dijo. “Hoy, como pueden ver, están siendo cuidadas y se encuentran en buen estado”.

Alfonsi hizo referencia a las críticas de políticos de oposición de derecha sobre el estado de la plaza y afirmó que resultaba irónico, dado que muchos de ellos negaron durante años la existencia del cambio climático.

Combatir el calor extremo impulsado por el cambio climático se ha convertido este verano en una de las principales prioridades para las ciudades europeas, mientras varias zonas del continente enfrentan una sucesión de olas de calor. Proporcionar suficiente sombra, construir centros de enfriamiento, retirar asfalto y plantar más árboles figuran entre las soluciones promovidas por activistas climáticos y urbanistas. Sin embargo, como demuestra el caso de esta plaza en Roma, diseñar espacios capaces de soportar temperaturas extremas representa un enorme desafío, ya que las olas de calor llegan antes, duran más tiempo y son cada vez más intensas.

En el sur de Europa, donde los veranos siempre han sido calurosos, los planes para enfrentar las altas temperaturas se han vuelto necesarios y también costosos. Roma se comprometió a invertir alrededor de 50 millones de euros (unos US$ 58 millones) durante los próximos cinco años para crear espacios donde desde personas sin hogar hasta turistas y niños en guarderías puedan encontrar alivio del calor.

Solo el 56 % de las viviendas en Italia cuenta con algún tipo de sistema de refrigeración, por lo que la ciudad busca facilitar el acceso de la población a espacios con aire acondicionado. La semana pasada, Roma puso en marcha una iniciativa que permite el ingreso gratuito a salas de cine durante las horas más calurosas del día para que las personas puedan refrescarse.

Durante los últimos años, Roma también ha instalado cientos de “casas de agua”, quioscos verdes equipados con surtidores y estaciones para cargar teléfonos móviles que ofrecen agua fría gratuita, con y sin gas, para ayudar a que las personas se mantengan hidratadas. Se trata de una versión moderna de las cerca de 2.500 fuentes de hierro fundido conocidas como “nasoni”, instaladas en el siglo XIX para suministrar agua potable gratuita en toda la ciudad.

Joanne Waverly, una turista de la ciudad de Nueva York, dijo a CNN que no imaginaba que Roma sería tan calurosa durante la noche. “Pensé que pasaría la siesta de la tarde descansando en la habitación con aire acondicionado del hotel y que saldría por la noche, pero casi se siente más calor que durante el día”, contó a CNN mientras llenaba su botella en una de las casas de agua junto a la Piazza Navona. “El cemento y los adoquines irradian calor y la temperatura ni siquiera baja. ¡No tengo idea de cómo vive la gente aquí!”.

Waverly optó por recorrer los sitios turísticos temprano en la mañana, mientras que otros visitantes prefieren salir entrada la noche. Lugares como el Panteón y el Coliseo comenzaron a ofrecer nuevos horarios nocturnos, de 7:00 p. m. a 11:00 p. m., para que las personas puedan visitarlos cuando el sol ya no castiga con tanta intensidad.

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, aseguró que los árboles y las áreas verdes son elementos fundamentales del plan de la ciudad para enfrentar el calor. “La intensidad de las olas de calor ya no es una excepción, sino la regla”, afirmó al presentar el plan de acción de la ciudad a principios de este mes. La estrategia contempla la plantación de miles de árboles, con especial atención a los distritos más calurosos, donde muchas personas no cuentan con aire acondicionado o no pueden costearlo.

“Roma no puede quedarse de brazos cruzados frente a impactos que amenazan con desbordar infraestructuras clave, deteriorar la calidad de vida urbana y afectar con mayor fuerza a los residentes más vulnerables”, afirmó Gualtieri.

Roma, al igual que muchas otras ciudades, ha retirado pavimento de algunas calles asfaltadas y lo ha reemplazado por superficies con materiales reflectantes de la radiación solar y pavimentos permeables. También ha incorporado más “refugios climáticos”, como la iniciativa de acceso gratuito a salas de cine y otros espacios con aire acondicionado donde las personas pueden resguardarse del calor.

Sin embargo, además de los problemas registrados en la Piazza Risorgimento, otros proyectos no han prosperado. Los planes para poner a prueba un gigantesco “árbol” bioclimático en la principal estación de trenes de la ciudad —una enorme estructura de acero diseñada para reducir la temperatura mediante la evaporación de agua y la liberación de aire más fresco— fueron abandonados después de recibir cuestionamientos por su costo y su impacto estético.

Aun así, las autoridades de la ciudad aseguran que mantienen su compromiso de encontrar formas de adaptarse a un calor sin precedentes.

“Es un desafío que no tenemos otra opción que enfrentar”, dijo Zanchini, responsable de la Oficina de Clima de Roma. “La ciudad está cambiando, pero aprendemos de los antiguos romanos, que sabían cómo combatir el calor con sombra, agua y sentido común”.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

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Después de que se publicara este artículo, la oficina del alcalde de Roma informó a CNN que, de los 14 millones de euros destinados al proyecto de la Piazza Risorgimento, 4 millones de euros se invirtieron en árboles, plantas, bancas y la eliminación de superficies pavimentadas.