Departamento de Justicia retracta su afirmación de que los agitadores del Capitolio querían «capturar y asesinar» a los funcionarios

(CNN) — Los fiscales del Departamento de Justicia retiraron formalmente su afirmación en un expediente judicial que decía que los agitadores del Capitolio buscaban «capturar y asesinar a funcionarios electos».

Un fiscal federal en Arizona le pidió a un juez magistrado en una audiencia el viernes que se saltara la línea en una presentación judicial reciente sobre el acusado Jacob Anthony Chansley, un hombre que presuntamente condujo a algunos de la multitud en la primera ola hacia el Capitolio con un megáfono mientras llevaba una lanza y usa un tocado de piel.

Toda la línea que los fiscales quieren omitir de su presentación judicial es: «Las pruebas sólidas, incluidas las propias palabras y acciones de Chansley en el Capitolio, respaldan que la intención de los agitadores del Capitolio era capturar y asesinar a funcionarios electos en el gobierno de Estados Unidos».

La asombrosa medida se produce unas horas después de que Michael Sherwin, el fiscal estadounidense interino en Washington, dijera en una conferencia de prensa que «no había evidencia directa de equipos de captura y matanza» en este momento durante el asedio del edificio del Capitolio.

En la corte, Todd Allison, un fiscal de línea del Departamento de Justicia en Arizona, dijo que el Departamento de Justicia podría querer argumentar ese tipo de afirmación si Chansley va a juicio, pero no puede decir eso en este momento.

«No queremos engañar a la corte al discutir la fuerza de cualquier evidencia específica» relacionada con su intención, dijo Allison.

Los fiscales aún discuten con el juez para que mantenga a Chansley detenido. El caso de Chansley eventualmente se trasladará a la corte federal en Washington.

La línea era una descripción escalofriante hasta ahora de los agitadores que tomaron el Capitolio la semana pasada, escribiendo en un expediente judicial que la intención era «capturar y asesinar a funcionarios electos».

Los abogados del Departamento de Justicia han comenzado a describir en términos más alarmantes lo que sucedió.

En un caso separado, los fiscales de la corte de Texas alegaron que un reservista de la Fuerza Aérea retirado que llevaba ataduras de plástico en el piso del Senado puede haber tenido la intención de restringir a los legisladores.

El abogado de Chansley dijo que no es violento.

«Amaba a Trump, cada palabra. Lo escuchó. Sentía que estaba respondiendo al llamado de nuestro presidente», dijo el abogado de Chansley, Al Watkins, que apareció en CNN el jueves por la noche. «Mi cliente no era violento. No cruzó ninguna línea policial. No agredió a nadie». Watkins dijo que Chansley también espera un indulto presidencial.

Los fiscales describen a quienes se apoderaron del Capitolio como «insurrectos» y ofrecen nuevos detalles sobre el papel de Chansley en el violento asedio de la semana pasada, incluido el hecho de que después de estar en el estrado donde el vicepresidente Mike Pence había estado esa mañana, Chansley escribió una nota diciendo «es sólo es cuestión de tiempo que llegue la justicia».

Chansley luego le dijo al FBI que no se refería a la nota como una amenaza, pero dijo que el vicepresidente era un «traidor traficante de niños» y realizó una larga diatriba sobre Pence, Biden y otros políticos como traidores.

Antes de ser arrestado, Chansley le dijo al FBI que quería regresar a Washington para la toma de posesión para protestar.

Los fiscales acusan a Chansley de ser un riesgo de fuga que puede recaudar dinero rápidamente a través de medios no tradicionales como «uno de los líderes y símbolos de QAnon, un grupo comúnmente conocido como un culto (que predica la desacreditada y ficticia teoría de la conspiración antigubernamental)».

También dijeron que Chansley sufre de una enfermedad mental y es un consumidor habitual de drogas, según el memorando de detención de los fiscales.

1 de 13

| Richard ‘Bigo’ Barnett — Fue fotografiado sentado en un escritorio en la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, durante los disturbios del 6 de enero, dicen las autoridades. Está bajo custodia del FBI, según la oficina del sheriff en el condado de Benton, Arkansas.

2 de 13

| Larry Rendell Brock — Es un oficial retirado de la Reserva de la Fuerza Aérea de Texas de 53 años. Fue fotografiado con un casco militar, chaleco táctico verde y chaqueta negra con camuflaje en el Capitolio. Brock fue arrestado el 10 de enero. Dijo que se oponía a destrozar el edificio y se sintió consternado cuando se enteró de la magnitud de la destrucción.

3 de 13

| Jacob Anthony Chansley — También conocido como Jake Angeli, fue visto en fotos en el Capitolio, sin camisa, con pintura facial y un tocado de piel de oso con cuernos. El hombre es conocido como “el Chamán de QAnon” y fue detenido el 9 de enero.

4 de 13

| Lonnie Leroy Coffman — Los fiscales dicen que Coffman, de Falkville, Alabama, fue arrestado luego de que las autoridades encontraron 11 bombas caseras, un rifle de asalto y una pistola en su camioneta estacionada a dos cuadras del Capitolio durante el motín. El hombre de 70 años fue acusado de posesión ilegal de un dispositivo destructivo y de portar una pistola sin licencia. Un juez federal dictaminó el 12 de enero que Coffman permanecería en la cárcel mientras espera el juicio por los cargos de armas.

5 de 13

| Derrick Evans — Evans, quien en ese momento era legislador del estado de West Virginia, aparece en un video que lo muestra entre una multitud que atravesó una gran puerta ornamental del Capitolio, dicen las autoridades. Evans, que transmitió un video en vivo en Facebook durante la irrupción al Congreso, renunció a su cargo.

6 de 13

| Douglas Jensen — El hombre de 41 años fue grabado persiguiendo a un policía negro del Capitolio durante el motín. Jensen fue arrestado bajo sospecha de estar involucrado en una multitud violenta que irrumpió en el Capitolio.

7 de 13

| Adam Johnson — Johnson, de 36 años, fue arrestado en Florida días después de los disturbios, acusado de robar el atril del presidente de la Cámara. Fue liberado con una fianza de US$ 25.000 y está sujeto a un sistema de monitoreo y toque de queda. Tuvo que entregar armas de fuego y su pasaporte, y debe presentarse el 19 de enero en un tribunal federal en Washington.

8 de 13

| Cleveland Grover Meredith Jr. — Meredith llegó a Washington desde Colorado el día del motín con cientos de rondas de municiones y un rifle de asalto, y al día siguiente envió un mensaje de texto a sus conocidos diciendo que quería disparar o atropellar Pelosi. Las autoridades encontraron armas y municiones en sus pertenencias.

9 de 13

| Eric Gavelek Munchel — Fue identificado como el hombre que se ve en fotos y videos dentro del Capitolio con equipo paramilitar y sujetadores de plástico. Fue arrestado el 10 de enero en Tennessee.

10 de 13

| Nick Ochs — Ochs, fundador de Proud Boys Hawaii, fue arrestado el 7 de enero en el Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu. Fue acusado de un cargo de entrada ilegal a edificios o terrenos restringidos y fue liberado de la cárcel el 11 de enero antes de su próxima audiencia en la corte, programada para el 27 de enero. CNN ha destacado a Nick Ochs en una multitud de manifestantes que irrumpieron en el edificio del Capitolio durante una sesión conjunta del Congreso el 6 de enero.

11 de 13

| Robert Keith Packer — Packer (a la izquierda en la foto) ha sido identificado como un hombre que estaba dentro del Capitolio con una sudadera estampada con la frase “Camp Auschwitz”. Fue arrestado la mañana del 13 de enero en Newport News, Virginia. La parte inferior de la sudadera decía: “El trabajo trae libertad”, haciendo referencia al campo de concentración donde murieron 1,1 millones de persona.

12 de 13

| Andrew Williams — El bombero de Florida compareció en la corte federal el 12 de enero y fue liberado con una fianza de US$ 25.000. Williams fue puesto en licencia administrativa sin paga. El abogado de Williams culpó a Trump y a la policía del Capitolio por el ataque.

13 de 13

| Las autoridades confirmaron a CNN que Kevin Seefried de Delaware ha sido identificado como el hombre de la foto que llevaba la bandera confederada durante el motín al Capitolio el 6 de enero.

