Publicaciones en Facebook que promueven la violencia siguieron circulando incluso después de la insurrección del 6 de enero

Noticias CNN

(CNN) — Publicaciones de Facebook que promueven la violencia durante la semana de la toma de posesión han circulado en la plataforma la semana pasada a pesar de las medidas severas del gigante de las redes sociales desde la insurrección del 6 de enero, de acuerdo a un grupo de vigilancia en el área de la tecnología.

«¡¡Patriotas, el 20 de enero de 2021 es su momento de Plaza de Tiananmen!!!», decía una publicación en un grupo de Facebook privado pro-Trump.

«Necesitamos organizar nuestra milicia (…) Las guerras se ganan con armas (…) y cuando silencian a tu comandante en jefe estás en una guerra», decía otro publicado el 9 de enero en un grupo público del «Partido Patriota» con más de 12.000 miembros.

LEE: Minuto a minuto: La semana de la toma de posesión de Biden comienza a medida que se intensifica la seguridad en Washington

Otras publicaciones incluyen personas que piden abiertamente detalles sobre cómo unirse a una milicia.

Las publicaciones las identificó Tech Transparency Project (TPP), un grupo de vigilancia sin fines de lucro.

Facebook eliminó la publicación que hacía referencia a la Plaza de Tiananmen después de que CNN lo contactara.

La respuesta de Facebook

«Esta publicación infringió nuestra política contra la organización de actividades nocivas y fue eliminada, pero es importante señalar que violó una de nuestras políticas que requieren más contexto y no siempre se puede aplicar a gran escala. Estas políticas a menudo requieren que equipos especializados recopilen más información de un tema dado para tomar decisiones», dijo un portavoz de Facebook.

«Una vez que compartiste la publicación, nuestros equipos comenzaron a revisar, trajeron especialistas de nuestro equipo de política de contenido y finalmente determinaron que, en el contexto en que se compartió, violaba una sección de nuestra política contra la organización de actividades nocivas que requiere más equipos/contexto para definir, y fue eliminado», agregó.

Facebook dijo el domingo que el grupo del «Partido Patriota», donde apareció la publicación que hacía referencia a la organización de una milicia, había sido «detectado proactivamente» por parte de sus equipos y estaba siendo eliminado. Facebook dijo el lunes que había eliminado al grupo.

Las publicaciones resaltan el desafío que enfrenta el gigante tecnológico para tomar medidas enérgicas contra los llamados internos a favor de la violencia.

«Facebook está demostrando que no está dispuesto o no es capaz de moderar de manera efectiva su plataforma y se ha convertido en un peligro para el público y la democracia», dijo Katie Paul, directora de TTP, a CNN el domingo por la noche.

TPP dijo a CNN que encontró las publicaciones usando una cuenta de Facebook para unirse a grupos de extrema derecha.

Publicidades vinculadas a armas

TPP dijo la semana pasada que descubrió evidencia de que Facebook estaba permitiendo que se publicaran anuncios publicitarios de accesorios para armas, chalecos antibalas y otros equipos militares en su plataforma dirigidos a usuarios que han mostrado interés en grupos de extrema derecha y milicias.

Facebook anunció el sábado que dejaría de aceptar anuncios de accesorios para armas y equipos de protección en Estados Unidos. La medida aplica hasta al menos el 22 de enero.

Un portavoz de Facebook le dijo a CNN la semana pasada que la compañía eliminó páginas y grupos que representan a movimientos sociales militarizados. Afirmó que siguen eliminando páginas.

La directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, pareció restar importancia la semana pasada al papel que tuvo su empresa en la insurrección. Al respecto, dijo que la mayor parte de la organización había tenido lugar en otras plataformas.

«Nuestra aplicación de las normas nunca es perfecta, así que estoy segura de que todavía había cosas en Facebook», dijo Sandberg a Reuters en una entrevista. Luego agregó: «Creo que estos eventos se organizaron en gran medida en plataformas que no tienen nuestras habilidades para detener el odio y no tienen nuestros estándares y no tienen nuestra transparencia».

Un grupo de Facebook «Stop The Steal» (detengan el robo), que promueve la teoría de conspiración infundada de que las elecciones de 2020 fueron manipuladas, ganó cientos de miles de miembros durante la semana de las elecciones antes de que Facebook la cerrara.

La empresa solo prohibió por completo el contenido que contuviera la frase «detengan el robo» después de la insurrección.

Grupos dedicados a difundir versiones falsas de fraude electoral

Sin embargo, algunos de los grupos e individuos que difunden la teoría de la conspiración han tratado de evadir los sistemas de moderación de contenido de Facebook. Lo han intentado, por ejemplo, cambiando los nombres de sus grupos para evitar despertar sospechas. También usando otras funciones de la aplicación para esconderse a simple vista, según el grupo de vigilancia Avaaz.

La semana pasada, Avaaz señaló 90 grupos públicos y privados en Facebook dedicados a difundir versiones falsos de fraude electoral. También señaló a media docena que habían tratado de eludir la ofensiva de Facebook contra el contenido de «stop the steal». Desde que se le avisó a Facebook de los grupos, la compañía eliminó nueve, dijo Avaaz a CNN esta semana.

MIRA: Estas son las razones por la que Twitter pudo suspender y cancelar la cuenta de Donald Trump

«Trabajamos con expertos en terrorismo global y ciberinteligencia para identificar los llamados a la violencia y eliminar el contenido dañino que podría conducir a más violencia», dijo a CNN el portavoz de Facebook Andy Stone. «Continuamos con todos estos esfuerzos y trabajamos con las fuerzas del orden para prevenir amenazas directas a la seguridad pública», agregó.

Los teóricos de la conspiración también han utilizado las historias de Instagram, que también es un producto de Facebook, para compartir afirmaciones desacreditadas, dijo Avaaz. Las historias de Instagram están programadas para desaparecer después de 24 horas. Esto permite a quienes difunden información falsa hacer que sus mensajes lleguen a miles antes de que su contenido se identifique y se tomen medidas.