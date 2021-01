¿Cómo termina la fiebre por las acciones de GameStop?

Noticias CNN

Londres (CNN Business) — Desde Wall Street hasta la Casa Blanca, todos están viendo las acciones de GameStop.

¿Qué es lo que está pasando?

Las acciones del minorista de videojuegos GameStop, que había sido dado por muerto, se dispararon un asombroso 135% a US$ 347,51 el miércoles, lo que dejó las ganancias desde principios de enero en un 1.745%. En la batalla entre los comerciantes diarios que se coordinan en Reddit y los fondos de protección que apuestan a que las acciones de GameStop se derrumben, el equipo de Internet está ganando, al menos por ahora.

Ya no se trata solo de GameStop Las acciones de AMC Entertainment (AMC), Nokia (NOK), Tootsie Roll Industries (TR) y el caparazón de un Blockbuster en bancarrota también se dispararon el miércoles cuando los pequeños inversores envalentonados miraron más lejos.

A principios de esta semana, escribí sobre cómo el espectáculo ha captado la atención de Wall Street, lo que obligó a la vieja guardia a considerar cómo la democratización de la inversión a través de plataformas de negociación sin comisiones como Robinhood está afectando la dinámica del mercado.

Hay mucho más que decir en ese frente. Pero por ahora, hay una gran pregunta: ¿cómo termina este episodio?

Las acciones de empresas como GameStop y AMC Entertainment siguen siendo extremadamente volátiles en las operaciones previas a la comercialización, lo que deja poco claro el destino inmediato del repunte. A las 7:35 a.m. ET, las acciones de GameStop subieron un 37% a US$ 475.

Fuera de Estados Unidos, donde las acciones de los objetivos de fondos de cobertura populares como Unibail-Rodamco-Westfield también se dispararon, el jueves por la mañana hubo señales de reducción. Las acciones del propietario del centro comercial europeo cayeron casi un 2% en Ámsterdam el jueves después de ganar casi un 20% en la sesión anterior.

Sin embargo, para los fondos de cobertura y los vendedores en corto en el centro del cuerpo a cuerpo, el daño ya está hecho. Melvin Capital cerró su posición en GameStop esta semana después de sufrir una gran pérdida, informa CNBC. Andrew Left, de Citron Research, dijo en un video de YouTube publicado el miércoles que cubrió la mayoría de sus posiciones cortas de GameStop con «una pérdida del 100%».

Mira esto: hasta ahora, muchos en Wall Street están viendo la saga GameStop como un evento algo aislado. Pero hay algunas preocupaciones de que los administradores de dinero de Wall Street puedan necesitar vender otras acciones que habían estado planeando mantener a largo plazo, por ejemplo, en Apple o Target, para cubrir las pérdidas. Eso podría afectar al mercado en general, que el miércoles tuvo su peor día desde octubre gracias a las preocupaciones sobre los esfuerzos de vacunación contra el covid-19 y la economía.

Es evidente que los inversores están nerviosos. El VIX, una medida de la volatilidad del mercado de valores, se disparó casi un 62% el miércoles, su tercer salto más grande en un día en los registros que se remontan a 2001. Bajó el jueves pero sigue elevado.

Hablar sobre si los reguladores deben intervenir y limitar este tipo de comportamiento también está aumentando, aunque para la gente de la Comisión de Bolsa y Valores, no es un caso claro. La senadora Elizabeth Warren, por su parte, está utilizando el incidente para renovar su llamado a la represión de Wall Street.

«Durante años, los mismos fondos de cobertura, firmas de capital privado e inversionistas adinerados consternados por las operaciones de GameStop han tratado al mercado de valores como su propio casino personal mientras todos los demás pagan el precio», dijo el demócrata de Massachusetts en un comunicado.

Apple, Facebook y Tesla también obtuvieron ganancias

En un día normal, todos los ojos habrían estado puestos en Apple (AAPL), Facebook (FB) y Tesla (TSLA), que informaron ganancias después del cierre de los mercados estadounidenses el miércoles.

El trimestre más reciente de Apple fue de ganancias gracias a las ventas de su nuevo iPhone 12, con ingresos que alcanzaron un récord de US$ 111.400 millones, muy por encima de lo que habían pronosticado los analistas de Wall Street.

Las ventas de iPhones crecieron más de un 17% de un año a otro a casi US$ 65.600 millones, alimentando las esperanzas de que las ganancias de la compañía se incrementen en 2021 por una avalancha de personas que se apresuran a actualizar sus dispositivos.

Mientras tanto, Facebook dijo que los ingresos aumentaron un 33% a aproximadamente US$ 28.000 millones durante el trimestre, lo que muestra la durabilidad de su negocio principal de publicidad a pesar de la pandemia. Al combinar las diversas aplicaciones de Facebook, incluidas Instagram, Messenger y WhatsApp, la compañía reportó 3.3 mil millones de usuarios activos mensuales, un aumento del 14% año tras año.

Tesla dijo a los inversores que había logrado su primer año completo como empresa rentable y prometió aumentar el crecimiento de las ventas en más del 50% en 2021.

«2020 fue un año decisivo para nosotros en muchos niveles», dijo el presidente ejecutivo Elon Musk. «A pesar de un entorno desafiante … entregamos casi tantos autos el año pasado como producimos en toda nuestra historia».

Aún así, los inversores nerviosos no parecen impresionados. Las acciones de Apple bajaron un 1,7% en las operaciones previas a la comercialización, mientras que las acciones de Tesla bajaron un 5%. Las acciones de Facebook también cayeron.