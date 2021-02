Muere el actor Christopher Plummer a los 91 años

Noticias CNN

(CNN) — Christopher Plummer, quien protagonizó «The Sound of Music» y ganó un premio Oscar por su interpretación en «Beginners», murió el viernes en su casa en Connecticut, según un comunicado de su representante.

Christopher Plummer tenía 91 años.

«Chris era un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con excelentes modales a la antigua, humor autocrítico y la musicalidad de las palabras», dijo en su declaración su viejo amigo y representante Lou Pitt.

«Era un tesoro nacional que disfrutaba profundamente sus raíces canadienses. A través de su arte y su humanidad tocó todos nuestros corazones y su vida legendaria perdurará para todas las generaciones futuras».

1 de 13

| El actor Christopher Plummer, quien protagonizó “The Sound of Music” junto a Julie Andrews, murió el 5 de febrero a los 91 años en su casa en Connecticut, según un comunicado de su representante. Mira la galería para conocer otros momentos de su vida. (Crédito: ROBYN BECK/AFP via Getty Images) →

2 de 13

| En 2012, Plummer ganó el premio Oscar a mejor actor de reparto por su papel en la película “Beginners”. En esta imagen posa junto al galardón en Hollywood, California. (Crédito: Jason Merritt/Getty Images)

3 de 13

| Esta imagen fue tomada en el set de “The Sound of Music” en 1965. El director Robert Wise de pie) conversa con Plummer (en el centro) y con la actriz Julie Andrews. (Crédito: Hulton Archive/Getty Images)

4 de 13

| Plummer junto a Julie Andrews durante el estreno de “The Sound of Music” en 1965, que se realizó en el teatro Fox Wilshire, en Los Ángeles, California. (Crédito: Graphic House/Getty Images).

5 de 13

| Christopher Plummer y su esposa, la actriz Elaine Taylor, en su auto Invicta, en 1971. Esta fue la tercera vez que Plummer se casó, tras dos matrimonios relativamente cortos. (Crédito: by Dove/Express/Hulton Archive/Getty Images)

6 de 13

| La actriz Susan Sarandon le muestra a Plummer cómo posar con su premio Tony a mejor actor principal en una obra de teatro en 1997. Plummer se llevó el galardón por su papel en “Barrymore”. (Crédito: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images)

7 de 13

| Christopher Plummer junto a su hija Amanda Plummer en el estreno de “The Insider” en 1999. (Crédito: LUCY NICHOLSON/AFP via Getty Images)

8 de 13

| Christopher Plummer, Melanie Laurent, Mike Mills y Ewan McGregor durante la presentación de la película “Begginers” en Nueva York en 2011. (Crédito: Theo Wargo/Getty Images)

9 de 13

| El actor Christopher Plummer llega a los Premios Globo de Oro de 2012 con su esposa, la actriz Elaine Taylor. Plummer también ganó el galardón a mejor actor de reparto por su interpretación en “Begginers”. (Crédito: FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images)

10 de 13

| Plummer recibe el premio a mejor actor de reparto en los premios Critics’ Choice Movie, también por su papel en “Beginners”. (Crédito: Kevin Winter/Getty Images)

11 de 13

| Christopher Plummer y su esposa Elaine Taylor llegan a los Premios Oscar de 2013. La pareja se casó en 1970 y estuvieron juntos hasta la muerte de Plummer. (Crédito: FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images)

12 de 13

| En 2018, Christopher Plummer fue nominado de nuevo al Oscar por su el papel que interpretó en “All the Money in the World”. (Crédito: VALERIE MACON/AFP via Getty Images)

13 de 13

| “Chris era un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con excelentes modales a la antigua, humor autocrítico y la musicalidad de las palabras”, dijo su viejo amigo y representante Lou Pitt, tras conocerse su muerte. (Crédito: Frederick M. Brown/Getty Images)

