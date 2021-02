Muere Mary Wilson, una de las fundadoras de ‘The Supremes’

Noticias CNN

(CNN) — Mary Wilson, una de las fundadoras de «The Supremes», murió a la edad de 76 años, dijo su publicista a CNN.

Wilson «falleció repentinamente esta noche», según un comunicado de su viejo amigo y publicista, Jay Schwartz.

La cantante estaba en su casa en Henderson, Nevada. Le sobreviven su hija, su hijo, varios nietos, una hermana y un hermano.

Los servicios funerarios serán privados debido a las restricciones de covid-19 y una celebración de la vida de Wilson tendrá lugar a finales de este año, dijo su publicista.

Rompiendo barreras

Wilson fue una «creadora de tendencias que rompió las barreras sociales, raciales y de género», dijo Schwartz en su comunicado.

Comenzó su carrera en Detroit en 1959 como cantante en lo que entonces se llamaba «The Primettes». Pasaron a convertirse en «The Supremes», el grupo de Motown más exitoso de la década de 1960, con 12 sencillos número uno, incluidos «Where Did Our Love Go», «Baby Love» y «Stop! In the name of Love».

«The Supremes» (de izquierda a derecha, Florence Ballard, Mary Wilson y Diana Ross) posan a su llegada al aeropuerto de Londres.

«Su influencia no sólo continúa en el R&B, el soul y el pop contemporáneos, sino que también ayudaron a allanar el camino para el éxito de los artistas negros en todos los géneros», dice el comunicado.

En 2018, Billboard celebró el 60 aniversario de Motown con una lista de «Los mejores artistas de todos los tiempos de The Hot 100» y colocó a The Supremes en el número 16, según el comunicado.

El legado de Wilson fue más allá del canto, señaló Schwartz. Se convirtió en autora de éxitos, oradora motivacional, empresaria y embajadora cultural de Estados Unidos, dijo.

«The Supremes» (Susaye Greene, Mary Wilson y Scherrie Payne) durante un concierto en el New Victoria Theatre de Londres, en abril de 1974.

«Wilson usó su fama y talento para promover una diversidad de esfuerzos humanitarios que incluyen acabar con el hambre, aumentar la conciencia sobre el VIH/sida y fomentar la paz mundial», dijo el publicista.

Wilson también jugó un papel decisivo en la aprobación de la Ley de Modernización de la Música (MMA) en 2018, que tenía como objetivo modernizar los problemas relacionados con los derechos de autor para nuevas grabaciones de música y audio frente a las nuevas tecnologías, como la transmisión digital, que no protegía la música grabada antes del 15 de febrero de 1972, decía el comunicado.