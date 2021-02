Las personas completamente vacunadas pueden saltarse la cuarentena de covid, dicen los CDC

Noticias CNN

(CNN) — Las personas que han sido vacunadas por completo contra el coronavirus en Estados Unidos –en este momento eso significa con dos dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech o de Moderna– pueden omitir la cuarentena si han sido expuestas a alguien infectado con el virus, dijeron el miércoles los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU (CDC, por sus siglas en inglés).

Eso no significa que deban dejar de tomar precauciones, anotaron los CDC en una guía actualizada. Simplemente no es necesario que se pongan en cuarentena.

«A las personas completamente vacunadas que cumplan con los criterios ya no se les exigirá que se pongan en cuarentena luego de una exposición a alguien con covid-19», dijeron los CDC en actualizaciones de su página web con orientación sobre vacunación.

«Las personas vacunadas con exposición a alguien con covid-19 sospechado o confirmado no están obligadas a ponerse en cuarentena si cumplen con todos los siguientes criterios», agregó el CDC.

Los criterios de ls CDC para evitar la cuarentena

Las personas deben estar completamente vacunadas, es decir, haber recibido ambas dosis y haber pasado al menos dos semanas desde la segunda. Eso es porque se necesitan dos semanas para desarrollar una inmunidad completa después de la segunda dosis de la vacuna.

Pero los CDC dicen que no se sabe cuánto tiempo dura la protección, por lo que las personas que recibieron su última inyección hace tres meses o más aún deben ponerse en cuarentena si están expuestas. También deben ponerse en cuarentena si muestran síntomas, dijeron los CDC.

«Esta recomendación de evitar a la cuarentena para las personas con inmunidad derivada de la vacuna se alinea con las recomendaciones de cuarentena para aquellos con inmunidad natural, lo que facilita la implementación», dijeron los CDC. La agencia actualizará la guía a medida que se tenga más información.

Las personas que han sido vacunadas aún deben estar atentas a posibles síntomas durante 14 días después de haber estado expuestas a alguien infectado, dijeron los CDC.

Seguir con precauciones

Y todos, vacunados o no, deben seguir todas las demás precauciones para prevenir la propagación del virus, dijeron los CDC. Esto no es menos importante porque es posible que incluso las personas vacunadas pueden albergar el virus en la nariz y la garganta y transmitirlo a otras personas.

«En este momento, las personas vacunadas deben seguir siguiendo las pautas actuales para protegerse a sí mismas y a los demás, incluido el uso de una mascarilla, mantenerse al menos a 6 pies de distancia de los demás, evitar las multitudes, evitar los espacios mal ventilados, cubrirse al toser y estornudar, lavarse las manos con frecuencia, seguir la guía de viaje de los CDC y atender cualquier guía aplicable en el lugar de trabajo o la escuela, incluida la orientación relacionada con el uso de equipo de protección personal o las pruebas de SARS-CoV-2», dijo la agencia.

Las vacunas previenen enfermedades sintomáticas, pero aún no se ha demostrado que prevengan enfermedades asintomáticas, anotaron los CDC. Si bien las personas sin síntomas pueden propagar el coronavirus, dijeron los CDC, «se cree que la transmisión sintomática y presintomática tiene un papel más importante en la transmisión que la transmisión puramente asintomática».

Beneficios

Además, los beneficios de no forzar innecesariamente a las personas a permanecer encerrados durante dos semanas pueden superar los riesgos de transmisión en estos casos, dijeron los CDC.

«Estos criterios también podrían aplicarse al considerar las restricciones laborales para el personal sanitario completamente vacunado con exposiciones de mayor riesgo, como una estrategia para aliviar la escasez de personal. Es de destacar que el personal sanitario expuesto no estaría obligado a ponerse en cuarentena fuera del trabajo, dijo el CDC.

«Como excepción a la guía anterior que ya no requiere la cuarentena para personas completamente vacunadas, los pacientes hospitalizados vacunados y los residentes en entornos de atención médica deben continuar en cuarentena después de una exposición a alguien con covid-19 sospechado o confirmado; los pacientes ambulatorios deben ser atendidos con las precauciones basadas en la transmisión adecuadas», agregó el CDC.

Eso se debe a que no está claro cuán efectiva es la vacuna en las personas hospitalizadas.

«Aunque no es lo preferible, los centros de atención médica podrían considerar la posibilidad de renunciar a la cuarentena para los pacientes vacunados residentes como una estrategia para mitigar problemas críticos (por ejemplo, falta de espacio, personal o equipo de protección personal para cuidar de manera segura a los pacientes o residentes expuestos) cuando otras opciones no tienen éxito o no están disponibles. Estas decisiones podrían tomarse en consulta con funcionarios de salud pública y expertos en control de infecciones».