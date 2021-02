«Lo hemos hecho peor que la mayoría de los demás países», dice Fauci mientras Estados Unidos llega a sombrío número de muertos por covid-19

Noticias CNN

(CNN) — Estados Unidos ha superado ahora el devastador hito de medio millón de muertes por covid-19. Es una cifra impactante que, según los expertos, no tenía por qué ser tan alta.

«Creo que si miras hacia atrás históricamente, lo hemos hecho peor que la mayoría de los demás países y somos un país rico y altamente desarrollado», dijo el lunes el Dr. Anthony Fauci a George Stephanopoulos en «Good Morning America» de ABC.

«Es tan difícil volver atrás e intentar hacer una autopsia metafórica sobre cómo fueron las cosas. Fue simplemente malo», agregó Fauci.

El número de muertos por covid-19 en EE.UU. es, con mucho, el más alto de todos los países, y más del doble que el de Brasil, que según los datos de la Universidad Johns Hopkins tiene el siguiente número más alto de muertes relacionadas con el virus.

EE.UU. también ha reportado la mayoría de las infecciones, y ahora más de 28 millones de estadounidenses han dado positivo por covid-19. Ese número es más del doble del recuento de casos de la India, el segundo en la fila, según datos de Johns Hopkins, y casi el triple que el de Brasil.

Los expertos han señalado varios factores que pueden haber contribuido al empeoramiento de la pandemia, incluida la falta de mensajes claros del liderazgo del país, los líderes estatales y locales que aflojan las restricciones demasiado rápido, las grandes celebraciones navideñas y la resistencia continua a las mascarillas y otras precauciones de seguridad.

«Una mascarilla no es más que un dispositivo médico que salva vidas y, sin embargo, se categorizó de muchas otras formas que no eran fácticas, científicas y, francamente, peligrosas», dijo el Dr. Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud en «Axios on HBO» a principios de esta semana.

«Creo que se puede argumentar que decenas de miles de personas murieron como resultado», agregó Collins.

Lo que Estados Unidos debe hacer ahora

La doctora de emergencias Dra. Leana Wen dijo que el hito era un recordatorio de «todas las vidas que podríamos haber salvado». Y ahora dice que le preocupa lo que pueda suceder.

«Mi mayor temor en este momento es la complacencia», dijo Wen a CNN el lunes.

Si bien los estados de todo el país pueden estar informando tendencias alentadoras, los expertos, incluido Wen, han advertido que ahora no es el momento de ceder, especialmente con las variantes del coronavirus en circulación.

«La mejor manera para que volvamos a la normalidad es redoblar esfuerzos ahora mismo, no quitarnos las máscaras, no comer en espacios interiores, no hacer otras cosas que sabemos que pueden correr el riesgo de reavivar los brotes», dijo el Dr. Craig Spencer, director de salud global en medicina de emergencia del New York-Presbyterian / Columbia University Medical Center.

«La mayoría de las personas en este país, a pesar de infecciones previas y a pesar de dos meses de vacunaciones, todavía no tienen protección contra el covid y pueden infectarse», dijo a CNN. «Esto no ha terminado y tenemos que redoblar esfuerzos».

Eso significa seguir usando mascarilla, distanciarse socialmente, evitar las áreas concurridas, lavarse las manos con regularidad y practicar las medidas de seguridad que hasta ahora han funcionado para frenar la propagación de infecciones.

La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Dra. Rochelle Walensky, dijo durante una sesión informativa sobre covid-19 el lunes que si bien las cifras pueden ir en la dirección correcta, «los casos, las admisiones hospitalarias y las muertes siguen en niveles muy altos».

Los casos nuevos han disminuido constantemente durante cinco semanas, dijo Walensky. Pero EE.UU. continúa agregando decenas de miles de nuevas infecciones diariamente. Solo en febrero se han registrado más de dos millones de casos nuevos de covid-19.

Las hospitalizaciones se han desplomado desde el pico del 6 de enero de más de 132.400 pacientes con covid-19. Pero más de 55.400 personas permanecen hospitalizadas con el virus, según COVID Tracking Project.

Y todos los días, el covid-19 se cobra cientos de vidas. El lunes se informaron más de 1.300 muertes, según datos de Johns Hopkins, y este mes se han informado más de 52.000.

«Si bien la pandemia avanza en la dirección correcta, todavía hay mucho trabajo por hacer», dijo Walensky.

Estudio: Es posible que el olfato y el gusto después del covid-19 no regresen durante meses

Y para muchas personas que sobrevivieron el ataque de la enfermedad, los síntomas continúan.

De hecho, investigadores canadienses informaron el lunes que es posible que el sentido del olfato y el gusto de las personas no regrese hasta cinco meses después de haberse infectado con el coronavirus.

Un equipo de la Universidad de Quebec encuestó a más de 800 trabajadores de la salud que dieron positivo por el virus. Clasificaron su sentido del olfato y el gusto en una escala de cero a 10 y se les pidió a algunos que realizaran una prueba en el hogar para evaluar más a fondo estos sentidos.

Durante la infección inicial, más del 70% de los que participaron en la encuesta informaron haber perdido el sentido del olfato y el 65% informó haber perdido el sentido del gusto, dijeron los investigadores en los resultados preliminares.

Cinco meses después, cuando utilizaron una prueba en casa, el 17% de los participantes dijeron que todavía tenían pérdida del olfato y el 9% de las personas tenían una pérdida persistente del gusto.

«Nuestros resultados muestran que un sentido del olfato y el gusto deteriorados pueden persistir en varias personas con covid-19», dijo en un comunicado el Dr. Johannes Frasnelli de la Universidad de Quebec, quien trabajó en el estudio.

«Esto enfatiza la importancia de hacer un seguimiento de las personas que han sido infectadas y necesita más investigación para descubrir el alcance de los problemas neurológicos asociados con el covid-19».

Los CDC anuncian una reunión de emergencia de asesores de vacunas

Mientras tanto, a medida que Estados Unidos se apresura a conseguir más vacunas, otra vacuna pronto podría recibir luz verde para el mercado estadounidense.

Johnson & Johnson anunció a principios de este mes que había solicitado una autorización de uso de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para su vacuna de covid-19 de dosis única.

El viernes, un grupo asesor de la FDA discutirá la solicitud y los datos de la empresa. Según la orientación del asesor, la FDA puede optar por dar luz verde a la vacuna. Luego, los asesores de los CDC discutirán sus propias recomendaciones sobre el lanzamiento de la vacuna, que luego deberán ser aceptadas formalmente por los CDC.

Los CDC anunciaron una reunión de emergencia de sus asesores de vacunas del 28 de febrero al 1 de marzo.

Mientras tanto, Johnson & Johnson testificará el martes que puede administrar dosis suficientes para fines de marzo para vacunar a más de 20 millones de estadounidenses, lo que ayuda a aumentar la oferta existente del país.

Hasta ahora, más de 44 millones de estadounidenses han recibido al menos su primera dosis de una vacuna de covid-19, según muestran los datos de los CDC.

Aproximadamente 19,4 millones han recibido ambas dosis, según muestran los datos. Eso es menos del 6% de la población de EE.UU.

Christopher Ríos, Jen Christensen y Michael Nedelman de CNN contribuyeron a este informe.