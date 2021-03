Dollar Tree anuncia que abrirá tiendas nuevas en momentos en que se dispara la demanda por minoristas con precios bajos

Noticias CNN

(CNN Business) — Dollar Tree anunció el miércoles que va a abrir 600 tiendas nuevas este año, con lo que continúa el fuerte crecimiento de las cadenas de tiendas de todo a un dólar en Estados Unidos.

El anuncio llega en momentos en que la pandemia ha afectado a muchos minoristas y forzó el cierre de miles de tiendas. Sin embargo, las tiendas de todo a un dólar han repuntado ya que los clientes, en apuros económicos, buscan gangas en alimentos, productos básicos para el hogar y otros artículos. Dollar Tree informó el miércoles que las ventas en las tiendas abiertas desde hace al menos un año aumentaron un 4,9% durante las 13 semanas que finalizaron el 30 de enero en comparación con el mismo período del año anterior.

La compañía, que también es propietaria de la cadena Family Dollar, abrirá 400 tiendas Dollar Tree y 200 tiendas Family Dollar este año. Las dos cadenas combinadas tienen cerca de 15.700 establecimientos en Estados Unidos y el año pasado abrieron alrededor de 400 locales.

Dollar Tree tiene un ambiente tipo búsqueda del tesoro en sus tiendas y se dirige a compradores suburbanos de ingresos medios. Principalmente ofrece productos de temporada, juguetes, artículos de papelería, de decoración del hogar, utensilios de cocina y artículos para fiestas. Family Dollar, por su parte, está diseñado para compradores de bajos ingresos en áreas rurales y urbanas, y tiene más alimentos y artículos básicos para el hogar que Dollar Tree.

Todos los productos en Dollar Tree se venden por US$ 1. No obstante, la compañía está probando una nueva iniciativa para vender ciertos productos selectos de US$ 1 a US$ 5. Family Dollar, mientras tanto, vende la mayor parte de su mercancía a precios variados inferiores a los US$ 10.

Llegan nuevas tiendas «combinadas»

En los últimos años, Dollar Tree ha quedado rezagado con respecto a su rival Dollar General. Esta compañía ha abierto cerca de 1.000 tiendas al año y en la actualidad tienen más de 16.000 locales en Estados Unidos. Dollar Tree atiende principalmente a clientes de ingresos bajos y medios en áreas rurales y suburbanas.

Dollar Tree anunció el miércoles un plan para penetrar en el mercado rural con la apertura de 50 «tiendas combinadas» nuevas que tengan elementos de Dollar Tree y Family Dollar y vendan una mezcla de productos. Esta incluiría, por ejemplo, artículos típicos de temporada de Dollar Tree por US$ 1 y alimentos y otros artículos esenciales de Family Dollar con un precio superior a US$ 1.

La propuesta apunta a ciudades con 3.000 a 4.000 habitantes. Dollar Tree ve una oportunidad para abrir cerca de 3.000 de estas tiendas.

Los analistas dicen que el nuevo concepto combina el atractivo de las dos cadenas en una única tienda.

«Los clientes generalmente tienen una mejor percepción de Dollar Tree, por lo que ayuda que la marca de la tienda lleve ese bandera. Sin embargo, los mercados a los que apunta la compañía parecen estar mejor atendidos por Family Dollar», dijo en un correo Joseph Feldman, analista de Telsey Advisory Group. «Los pequeños mercados a los que se dirige Dollar Tree están desatendidos, por eso van detrás de ellos», agregó.

Mientras tanto, Dollar General está probando un nuevo concepto de tienda propio: Popshelf. Las tiendas nuevas tienen una serie de artículos para el hogar y de belleza, que en su mayoría costarán por los US$ 5. Las tiendas Popshelf están dirigidas a mujeres de áreas suburbanas que ganan entre US$ 50.000 y 125.000 dólares al año.