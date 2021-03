Presentan proyecto para que Puerto Rico sea el estado 51 de Estados Unidos

Noticias CNN

(CNN Español) — Un grupo de 51 legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, encabezados por la comisionada residente de Puerto Rico ante el Congreso en Washington, Jenniffer González Colón y el legislador demócrata por Florida Darren Soto informaron este martes en Washington que presentaron un proyecto para que Puerto Rico sea el estado número 51 de Estados Unidos.

Puerto Rico es territorio de EE.UU. desde 1898.

El gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi acudió a Washington a respaldar la propuesta. Mientras, un grupo de personas llegó hasta el Capitolio de la isla en el Viejo San Juan para manifestar su apoyo a la iniciativa.

En las elecciones del 3 de noviembre los votantes puertorriqueños fueron consultados en un referéndum no vinculante con la pregunta: “¿Debe Puerto Rico ser admitido inmediatamente dentro de la Unión como un estado?” El sí se impuso con un 52,52% de los votos.

“Solo hay una forma de cambiar todo esto, y es a través de la admisión de Puerto Rico como estado de la Unión y precisamente esta medida busca eso, la transición hacia la estadidad tal y como ha reclamado el pueblo de Puerto Rico en las urnas por tres veces consecutivas”, expresó González.

MIRA: Pedro Pierluisi confía en que la Cámara Baja de EE.UU. apoyará proyecto para que Puerto Rico sea un estado

Este resultado, certificado por la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, le dio paso a la propuesta presentada este martes en Washington, que impulsa un proceso de admisión de la isla como estado sujeto a que los electores de Puerto Rico voten a favor en un nuevo referéndum de estadidad. El proyecto propone un plazo de 12 meses para que el presidente de Estados Unidos admita a Puerto Rico como nuevo estado si los puertorriqueños votan por el sí.

“Todos los votantes que acudieron a las elecciones generales, prácticamente todos se expresaron. Y eso fue sin que el Congreso nos hiciera ningún tipo de compromiso ni ofrecimientos. Eso fue después de que la administración del presidente Trump objetó la consulta. Con todo y eso, casi 53% de nuestros votantes dijeron que sí”, dijo el gobernador Pierluisi.

Antes de llegar a la Casa Blanca, Joe Biden se había expresado a favor de la estadidad para Puerto Rico y ha dejado claro que los puertorriqueños deben definir el estatus de la isla.

En Puerto Rico se han llevado a cabo varias consultas plebiscitarias sobre su estatus político. En 1952, la isla adoptó la fórmula política aprobada por el Congreso federal de un ‘Estado Libre Asociado’ de Estados Unidos.

Desde entonces se han celebrado varios referendos y la fórmula de estado libre asociado se imponía sobre la estadidad y la independencia, entre diferentes opciones presentadas en el tiempo.

En 2012, la estadidad resultó ganadora con 61,16%, al igual que en 2017 con un 97,18%. Sin embargo, los resultados de los plebiscitos no cambiaron el estatus político de Puerto Rico ya que no fueron vinculantes y no contaban con la aprobación del Congreso federal.

¿Qué persigue el actual proyecto de ley de Admisión?

El proyecto de ley de Admisión establece que luego de ser aprobado por el Congreso, el presidente de EE.UU. le notificará dicha aprobación al gobernador de Puerto Rico, quien convocará a un referéndum para que los electores decidan si quieren que Puerto Rico sea admitido como Estado. En el referéndum se hará la siguiente pregunta: “¿Debe Puerto Rico ser admitido inmediatamente a la Unión como un estado, de acuerdo con los términos prescritos en la Ley del Congreso aprobada (fecha de aprobación de la ley)? Sí, No”.

De ganar el Sí, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico (CEE) deberá certificar los resultados y enviarlos al gobernador. El gobernador tendrá un plazo de 10 días para comunicar los resultados al presidente de EE.UU., y a los presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado federal. El presidente de Estados Unidos tendrá que emitir una proclama declarando la certificación de los resultados y la fecha en que Puerto Rico deberá ser admitido como estado. Esto último no puede ocurrir a más de 12 meses luego de la certificación de los resultados por parte de la CEE.

De prevalecer el No en el referéndum, la Ley para la Admisión de Puerto Rico como estado dejará de ser efectiva.La medida presentada tiene que ser aprobada por la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos. De convertirse en ley se iniciaría en Puerto Rico la coordinación del proceso de votación para un referéndum de estadidad. De ganar la estadidad, el gobernador de la isla comenzaría un proceso para seleccionar los nuevos representantes de Puerto Rico a la Cámara y al Senado federal, que podría ser hasta el mismo día del voto de ratificación. Esto dentro de un período de entre luego de la certificación de la elección para la delegación congresional, pero no más tarde de 12 meses luego de la certificación del voto de ratificación.