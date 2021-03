Estos gobiernos están haciendo afirmaciones dudosas sobre el covid-19

Noticias CNN

(CNN) — Durante el último año, países de todo el mundo han compartido datos sobre casos y muertes de covid-19 con la Organización Mundial de la Salud (OMS), información que es crucial para informar la lucha mundial contra la enfermedad. Sin embargo, tres países se destacan por parecer poco transparentes o negar la magnitud del problema.

La nación de Tanzania, en el este de África, no ha actualizado sus datos de covid-19 desde principios de mayo, lo que deja el último número de casos confirmados reportados en 509 y el número de muertos en 21.

La nación centroasiática de Turkmenistán, un estado reservado y altamente autoritario, «no ha reportado ningún caso de covid-19 a la OMS hasta la fecha», según un comunicado de la OMS. Pero los grupos de derechos humanos dicen que la enfermedad se está propagando ampliamente allí.

De manera similar, Corea del Norte no ha registrado un solo caso de covid-19. Sin embargo, la mayoría de los expertos ven esa afirmación como sospechosa. El aislado país solo ha hecho pruebas a una fracción de su población de casi 26 millones de habitantes y tiene una frontera compartida con China, donde comenzó la pandemia.

El Dr. Dorit Nitzan, director regional de emergencias de la Oficina Regional de la OMS para Europa, dijo a CNN que hasta ahora 14 países han reportado cero casos, y agregó que la organización «no puede verificar de forma independiente si esos cero casos reportados representan la verdadera ausencia de casos o no».

El panel de control de covid-19 de la OMS no diferencia entre los países que informan cero casos del virus y los países que no han enviado ningún dato. Sin embargo, a diferencia de Turkmenistán y Corea del Norte, los otros lugares sin casos son pequeñas comunidades insulares aisladas como Santa Elena, Kiribati y Tuvalu.

«Alentamos a todos los países a compartir datos, públicamente o con la OMS, ya que esto nos permite rastrear la enfermedad a nivel mundial», agregó Nitzan. «Como el covid-19 es una enfermedad contagiosa, el seguimiento de los casos es especialmente importante, lo que ayuda a una respuesta de salud pública rápida y adecuada».

El caso de Tanzania

En Tanzania, el presidente John Magufuli ha restado importancia al virus en repetidas ocasiones, instó a los ciudadanos a «rezar para eliminar el coronavirus» y recomendó curas extravagantes. También se ha negado a adquirir vacunas contra el covid-19 para la población de 58 millones, diciendo que son «peligrosas» y «no son buenas para nosotros».

Pero las muertes de dos altos funcionarios tanzanos en las últimas semanas han socavado sus afirmaciones, y hay indicios de que Tanzania puede estar cambiando de postura.

La embajada de Estados Unidos en la ciudad más grande del país, Dar es Salaam, advirtió que los casos han aumentado significativamente desde enero. La semana pasada, el embajador de Estados Unidos en Tanzania señaló que era «fundamental recopilar y reportar información sobre pruebas y casos» e instó a los expertos en salud de Tanzania a revisar la evidencia sobre las vacunas.

El Dr. Peter Drobac, un experto en salud global de la Escuela de Negocios Saïd de la Universidad de Oxford en Inglaterra, le dijo a CNN que la pandemia había dejado en claro «cuán crítico es el liderazgo y cuán peligroso es tener líderes que no estén dispuestos a admitir el problema y unir a la gente para que responda ante la situación».

Por ejemplo, los mensajes mixtos o la negación el año pasado en torno a intervenciones básicas como el uso de máscaras ayudaron a impulsar la rápida propagación del virus en Estados Unidos y Brasil, lo que provocó muchas muertes evitables, dijo.

Sin embargo, EE.UU. y Brasil estaban rastreando los datos de covid-19 y, eventualmente la presión aumentó y los obligó a tomar acción, dijo Drobac. «Lo que es realmente preocupante en lugares como Tanzania es que ni siquiera tenemos esos datos».

OMS: Se necesita una ‘acción sólida’

La OMS ha dado el paso inusual de pedir dos veces a Tanzania en las últimas semanas que comience a proporcionar datos transparentes.

Los casos que involucran a tanzanos infectados que viajan al extranjero han subrayado la necesidad de una «acción enérgica», dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un comunicado del 20 de febrero.

Dos personas que viajaron desde Tanzania al Reino Unido portaban la variante B.1351 detectada por primera vez en Sudáfrica, que parece ser más transmisible que otras versiones del virus y que podría evadir parte de la protección inmunológica que ofrecen los anticuerpos.

«La OMS aún no ha recibido información sobre las medidas que está tomando Tanzania para responder a la pandemia», dijo Tedros. «Renuevo mi llamado a Tanzania para que comience a reportar casos de Covid-19 y comparta datos».

Un día después de la apelación de Tedros, Magufuli dijo a los feligreses en Dar es Salaam que debían protegerse pero usar «máscaras faciales producidas localmente en lugar de importar de afuera que no son seguras». El presidente también insistió en que los tanzanos deben usar remedios locales para luchar contra los problemas respiratorios, incluida la inhalación de vapor, y seguir confiando en la oración.

En una publicación de Instagram el mismo día, la ministra de Salud de Tanzania, la Dra. Dorothy Gwajima, alentó el uso de hierbas tradicionales para combatir enfermedades infecciosas y denunció los rumores que circulan en línea de que una segunda ola de coronavirus estaba matando a muchos tanzanos. Gwajima no ha respondido a una solicitud de entrevista de CNN.

Pero hay indicios de que su Ministerio puede estar evolucionando su mensaje. El 25 de febrero, el embajador de Estados Unidos en Tanzania tuiteó que se alegraba «de ver que el Ministerio de Salud ahora insta a los tanzanos a tomar medidas preventivas más fuertes contra el covid-19, incluido el uso de una máscara, evitar las multitudes y el distanciamiento físico».

Tuiteó capturas de pantalla de una declaración del Ministerio de Salud fechada un día antes que dice que es «muy importante para nosotros aumentar los esfuerzos para tomar precauciones», insta a los tanzanos a «usar las máscaras adecuadas y asegurarse de usarlas correctamente, especialmente cuando asistan a reuniones» e «instruye a las personas para que eviten reuniones innecesarias, incluso en lugares de transporte público».

Es probable que estos pasos sean bienvenidos por los expertos en salud mundial. El negacionismo conlleva grandes riesgos, según Drobac, el primero de los cuales es el costo humano dentro del propio país.

En segundo lugar, dijo, «existe el riesgo real de tener incendios fuera de control en el incendio forestal más amplio de la pandemia. Ninguno de nosotros está a salvo en ningún lugar hasta que todos estemos a salvo en todas partes».

Esto hace que los países vecinos de Tanzania, como Kenya y Ruanda, sean «realmente vulnerables» y podría socavar los grandes sacrificios que ellos y otros han hecho para tratar de contener el covid-19, dijo.

Otro riesgo es el de la propagación incontrolada del virus que conduce a la aparición de variantes que podrían reducir la eficacia de las vacunas contra el covid-19, dijo Drobac.

Turkmenistán

En Turkmenistán, una exrepública soviética catalogada como una de las naciones más represivas del mundo por Human Rights Watch (HRW), las autoridades han restringido los viajes e instado al distanciamiento físico y al uso de máscaras, pero no han declarado que esto se deba a que el covid-19 está circulando en el país.

Se necesitan para proteger contra el «polvo» en el aire, dijo el gobierno el verano pasado.

El Informe Mundial 2021 de HRW acusó al gobierno de Turkmenistán de haber «negado imprudentemente y administrado mal la epidemia de covid-19 en el país», agravando una crisis alimentaria preexistente, y dijo que había «obligado» a los trabajadores de la salud a guardar silencio sobre la propagación del virus.

La Embajada de Estados Unidos en Turkmenistán dice en su sitio web que ha recibido informes «de ciudadanos locales con síntomas consistentes con covid-19 sometidos a pruebas de covid-19 y puestos en cuarentena en hospitales de enfermedades infecciosas». Observa que Turkmenistán «puede no estar dispuesto» a reconocer oficialmente ningún caso confirmado.

Diana Serebryannik, directora del grupo europeo de exiliados Derechos humanos y libertades de los ciudadanos turcomanos, describió la situación en el país como un «desastre» porque el gobierno se negó a reconocer el covid-19, dejando a los enfermos sin acceso a la atención adecuada y a la mayoría de los médicos sin los conocimientos básicos para tratarlos.

Su grupo, que incluye a dos médicos turcomanos, ha establecido un servicio en línea que ofrece consultas a personas dentro de Turkmenistán que se enferman con síntomas que podrían ser de covid-19, dijo, y agregó que hasta ahora ha estado en contacto con más de 3.500 personas.

«No hay reconocimiento de que este virus está dentro del país. Y el problema es que el tratamiento para el covid es bastante caro y algunas personas que están en contacto con nosotros no pueden pagarlo», dijo, agregando que los costos en las farmacias para las drogas importadas son altas. «Algunas personas se enfrentan a la decisión de comprar alimentos o algún tipo de medicamento. Es un gran problema».

También hay suministros insuficientes de oxígeno, el acceso a ventiladores mecánicos es limitado y los trabajadores médicos carecen de equipo de protección personal, dijo Serebryannik.

Se están realizando pruebas para covid-19, pero solo dos o tres semanas después de que los pacientes enfermos busquen atención, dijo, con lo que los resultados dan negativo. No se están realizando pruebas de anticuerpos, agregó.

Rachel Denber, subdirectora para Europa y Asia Central de HRW, le dijo a CNN que la posición del gobierno de que no hay casos de covid-19 en Turkmenistán era «completamente falsa».

«El gobierno tiene la cabeza metida en la arena o está siendo intencionalmente imprudente, pero el resultado es el mismo: el resultado es una miseria masiva. No hay una política para reconocer la presencia del covid, no hay una política para abordar el covid y no hay políticas para abordar la inseguridad alimentaria y la pobreza que precedieron al covid y todo ha empeorado», dijo.

Es difícil obtener información dentro de Turkmenistán, que tiene una población de casi 6 millones pero no tiene medios independientes, según el grupo de vigilancia independiente Freedom House. Pero, dijo Denber, «ha habido brotes muy significativos de covid, y hubo momentos en que el número de funerales que estaban ocurriendo, según fuentes locales, estaba muy por encima de lo habitual».

Los mensajes de salud pública que promueven medidas como el distanciamiento físico se han diluido porque no han sido vinculados con el covid-19, dijo. «Como anécdota, eso se combina con mucha presión e intimidación contra los trabajadores de la salud para que no hablen del covid, no reconozcan que hay casos, no hablen de lo que están viendo en sus hospitales», añadió Denber.

El Ministerio de Salud de Turkmenistán aún no ha respondido a una solicitud de CNN para comentar sobre la presencia del covid-19 en el país.

Un comunicado del Ministerio de Salud en enero dijo que Turkmenistán fue el primer país de Asia Central en registrar la vacuna Sputnik V de Rusia contra el covid-19.

Un equipo de la OMS que visitó el país en julio pasado dijo que Turkmenistán «no había reportado ningún caso confirmado de covid-19 a la OMS hasta la fecha». Pero la líder del equipo, la Dra. Catherine Smallwood, dijo en una sesión informativa que la OMS «aconseja activar medidas críticas de salud pública en Turkmenistán como si estuviera circulando el covid-19», informó Reuters.

En agosto, la OMS expresó su preocupación por el aumento de casos de neumonía atípica en Turkmenistán e instó al presidente Gurbanguly Berdymukhamedov a que le permitiera realizar pruebas independientes de coronavirus en el país.

Un hombre de 26 años, Nurgeldi Halykov, que publicó una imagen del equipo de la OMS en el país en julio en Turkmen.news, un sitio web con sede en los Países Bajos, fue sentenciado a cuatro años de prisión en septiembre por lo que el medio de comunicación y Reporteros sin Fronteras dijeron que era un cargo de fraude inventado.

Nitzan, el funcionario de la OMS, dijo: «Si bien Turkmenistán no ha notificado ningún caso de covid-19 a la OMS hasta la fecha, el país ha activado medidas para prevenir la transmisión de infecciones respiratorias dentro de las comunidades. Desde julio de 2020, el país también introdujo medidas de protección individuales obligatorias y, en ocasiones, ha implementado medidas sociales restrictivas como si estuviera circulando el covid-19 «.

«La OMS continúa trabajando en estrecha colaboración con las autoridades gubernamentales en Turkmenistán con el apoyo directo de su oficina en el país para evaluar las necesidades de salud e implementar acciones relacionadas con el covid-19», dijo.

Corea del Norte

También hay dudas sobre la precisión de los datos reportados por Corea del Norte.

Un informe de la OMS emitido el 8 de enero de este año dijo que Corea del Norte afirmó haber examinado a 13.257 personas y dijo que no había encontrado casos positivos de covid-19. El informe se basó en los datos de 15 laboratorios de Corea del Norte que el Ministerio de Salud Pública de Corea del Norte proporcionó a la OMS.

Desde entonces no se ha publicado ninguna actualización.

La prioridad de Corea del Norte desde que surgió la pandemia el año pasado ha sido evitar que el coronavirus abrume su deteriorada infraestructura de atención médica.

Pyongyang cortó voluntariamente la mayoría de sus escasos vínculos con el mundo exterior en 2020 para evitar una afluencia de covid-19, incluido el corte de casi todo el comercio con Beijing, un sustento económico que Corea del Norte necesita para evitar que su gente pase hambre.

La represión del comercio golpeó la economía, pero desde el punto de vista de la salud pública parece haber funcionado. No parece que Corea del Norte haya sufrido grandes brotes de covid-19 dentro de sus fronteras. El líder Kim Jong Un ha tenido la confianza suficiente para aparecer en público sin usar una máscara en múltiples ocasiones durante la pandemia.

El aislamiento de Corea del Norte puede protegerlo hasta cierto punto. Pero a medida que las vacunas abren gradualmente la perspectiva de un regreso a la vida normal, los rincones del mundo donde el virus no ha tenido mucho impacto enfrentarán una amenaza cada vez mayor.

Luchar contra el covid-19 es responsabilidad de todos y se debe aplicar presión diplomática a aquellos países que no cumplen con sus obligaciones, dijo Drobac.

«Cuanto más tiempo dejemos que este virus se propague en cualquier lugar, más boletos de lotería le daremos al virus para poder crear una nueva mutación genial que nos hará la vida realmente difícil», dijo. «No es solo una tragedia potencial para la propia gente del país, es un riesgo para todos nosotros».

Stephanie Busari, Radina Gigova, Bethlehem Eoin McSweeney, Hannah Ritchie, Yoonjung Seo y Joshua Berlinger de CNN contribuyeron a este informe.