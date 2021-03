Bitcoin: qué es, cómo funciona, dónde comprarla y todo lo que debes saber

Noticias CNN

(CNN) — Tras años de escepticismo, el bitcoin finalmente está ganando credibilidad de un público amplio.

Tesla informó el mes pasado que prontó aceptará el bitcoin como forma de pago en la compra de sus vehículos, y reveló que compró US$ 1.500 millones en bitcoin como parte de sus existencias. Mientras tanto, Uber y Mastercard también dijeron que planean empezar a aceptar bitcoin. BNY Mellon y BlackRock están investigando la criptomoneda y Jay Z y el presidente ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, anunciaron la creación de un fondo de desarrollo de bitcoins.

Se especula que, a medida que más instituciones financieras inviertan en bitcoin, más empresas se sumarán. Algunos inversores creen que podría ser una buena protección contra la inflación y un dólar débil. La Reserva Federal recortó las tasas de interés en marzo de 2020, lo que debilitó severamente el dólar estadounidense y disparó el precio del bitcoin.

Así que, si has estado ignorando el bitcoin pensando que podría ser una moda financiera, este es el momento de empezar a prestar atención. Esto es lo que debes saber.

¿Qué es bitcoin?

Bitcoin es una moneda que fue creada en 2009 por una persona desconocida usando el alias Satoshi Nakamoto. Las transacciones se realizan sin intermediarios. El bitcoin no se puede usar físicamente, es una moneda digital. Y está descentralizada, lo que significa que no está controlada por ningún banco o gobierno.

En este momento se puede utilizar en muchos sitios desde Overstock.com hasta PayPal. Y la lista crece rápidamente.

Mucha gente también ve al bitcoin como una buena inversión. Y eso sí que ha resultado cierto esta semana, considerando que superó los US$ 60.000. En enero, la criptomoneda alcanzó récords de más de US$ 40.000.

¿Cómo funciona y cómo comprar la criptomoneda?

Los bitcoins se pueden utilizar para comprar mercancías de forma anónima. Además, los pagos internacionales son fáciles y baratos por el hecho de que no están vinculados a ningún país ni están sujetos a regulación. A las pequeñas empresas les pueden gustar porque no hay cobros de tarjetas de crédito.

Hay tres formas de comprar bitcoin:

Comprar en sitios (digitales) de cambio de bitcoin

El bitcoin es 100% digital. Los mercados denominados «sitios de cambio de bitcoin» permiten comprar o vender bitcoins utilizando diferentes monedas tradicionales. Coinbase es uno de los principales cambios, junto con Coinmama, CEX.IO y Gemini.

Traslados

Las personas pueden enviarse bitcoins entre sí mediante aplicaciones móviles o sus computadoras. Es similar a enviar dinero en efectivo de forma digital.

Minería

La gente compite para «extraer» bitcoins usando computadoras para resolver complejos acertijos matemáticos. Así es como se crean los bitcoins.

Billetera bitcoin: ¿cómo funciona?

Los bitcoins se almacenan en una «billetera digital», que existe en la nube o en la computadora del usuario. La billetera es una especie de cuenta bancaria virtual que permite a los usuarios enviar o recibir bitcoins, pagar bienes o ahorrar dinero. A diferencia de las cuentas bancarias, las billeteras bitcoin no están aseguradas por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos.

El anonimato de bitcoin

Aunque cada transacción de bitcoin se consigna en un registro público, los nombres de los compradores y vendedores nunca se revelan, solo sus ID de billetera. Si bien eso mantiene privadas las transacciones de los usuarios de bitcoins, también les permite comprar o vender cualquier cosa sin rastrearlos fácilmente. Es por eso que se ha convertido en la moneda elegida por las personas que compran drogas u otras actividades ilícitas en línea.

¿Qué tiene que ver Elon Musk con esto?

Elon Musk, presidente ejecutivo de Tesla y SpaceX, tiene un historial de tuitear su apoyo a ciertos activos y hacer que los valores se disparen. Y el hombre más rico del mundo es un gran impulsor del bitcoin.

«Creo que (el bitcoin) está a punto de conseguir una amplia aceptación por parte de las personas de las finanzas convencionales», dijo Musk en una entrevista reciente en la aplicación social Clubhouse.

Poco tiempo después de que él formalizara el vínculo de Tesla con la criptomoneda, los anuncios de otras compañías empezaron a fluir.

¿Es seguro el bitcoin?

La criptomoneda es muy volátil y, por tanto, muy arriesgada. Por ejemplo, en enero el valor del bitcoin subió a US$ 42.000, cayó a US$ 30.000 y volvió a subir a US$ 40.000, todo en una semana.

Y hay algunos peligros inherentes a una moneda digital: un servidor hackeado, un archivo eliminado o una contraseña perdida podrían significar que los fondos se pierdan para siempre.

Paul R. La Monica, Chris Isidore, Tal Yellin y Hanna Ziady contribuyeron a este reporte.