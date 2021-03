México impone restricciones de viaje en sus fronteras

Noticias CNN

(CNN) — La Cancillería de México anunció medidas de restricción de viajes en sus fronteras norte y sur a partir de este viernes.

«Para prevenir la propagación del covid-19, México impondrá a partir del 19 de marzo de 2021 restricciones al tránsito terrestre para actividades no esenciales en su frontera norte y sur», dijo el jueves la Secretaría de Relaciones Exteriores en Twitter.

«Adicionalmente, el Gobierno de México desplegará medidas de control sanitario en el norte y sur del país».

Paso fronterizo de El Chaparral, en Tijuana, Baja California, México. (Photo by Guillermo Arias / AFP) (Photo by GUILLERMO ARIAS/AFP via Getty Images)

Según el anuncio, las restricciones fronterizas permanecerán vigentes hasta el 21 de abril.

La decisión de restringir los viajes fronterizos se produce cuando Estados Unidos enfrenta un número creciente de migrantes que cruzan diariamente desde México.

Estados Unidos, en la frontera norte, y Guatemala, en el sur, se han visto afectados por las restricciones de viaje desde que comenzó la pandemia. Guatemala también impuso medidas de viaje a México en febrero y exige a los viajeros un resultado negativo de la prueba de covid-19.