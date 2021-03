Bernie Sanders no se siente ‘cómodo’ con la prohibición de la cuenta de Trump en Twitter (a pesar de que lo considera un ‘mentiroso patológico’)

Noticias CNN

(CNN) — El senador independiente Bernie Sanders calificó a Donald Trump en términos severos en una entrevista que se publicó el martes, pero dijo que la suspensión permanente de la cuenta del expresidente republicano en Twitter no le parece bien.

«Mira, con Trump tienes un expresidente racista, sexista, homófobo, xenófobo, un mentiroso patológico, un autoritario, alguien que no cree en el Estado de derecho. Esto es una mala noticia», dijo Sanders, quien compitió por la candidatura presidencial demócrata en 2020.

El senador hizo sus declaraciones en el podcast «The Ezra Klein Show» del New York Times cuando Klein le preguntó si hay «verdad en la crítica de que los liberales se han vuelto demasiado censuradores».

«Pero si me estás preguntando ¿acaso me siento particularmente cómodo de que el entonces presidente de Estados Unidos no pudiera expresar sus puntos de vista en Twitter? No me siento cómodo con eso», agregó Sanders.

Dos días después del asalto al Capitolio el 6 de enero, Twitter suspendió de manera permanente a Trump de su plataforma. La red argumentó que su decisión se debía al «riesgo de una mayor incitación a la violencia». También dijo que las últimas publicaciones de Trump «violaban la política de la compañía contra la glorificación de la violencia».

El director financiero de Twitter también dijo a CNBC que no le permitirán a Trump volver a Twitter incluso si se presenta de nuevo a las elecciones y gana.

Bernie Sanders cuestiona que «un puñado de personas» tenga tanto poder

Sanders, quien anteriormente había etiquetado a Trump de «racista», dijo que el expresidente era «directamente responsable» por el «caos» del 6 de enero. Además aseguró que Trump «pasaría a la historia como el peor presidente y el más peligroso de la historia».

Durante su entrevista en el podcast, Sanders argumentó que las plataformas de redes sociales no deberían utilizarse para difundir discursos de odio y teorías de conspiración. También dijo que internet no se debería usar para «propósitos autoritarios e insurrección».

Sanders dijo que no sabe cómo encontrar el equilibrio. «Pero es un tema en el que tenemos que pensar», agregó.

También agregó que, mientras que en este caso prohibieron a Trump, «mañana podría ser otra persona que tenga un punto de vista muy diferente».

«Así que no me gusta darle tanto poder a un puñado de personas de la tecnología. Pero el diablo obviamente está en los detalles y es algo sobre lo que vamos a tener que pensar largo y tendido, y es cómo se preservan los derechos de la Primera Enmienda sin llevar a este país a un pensamiento de la gran mentira y teorías conspirativas», dijo.