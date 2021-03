Se necesita respuesta internacional para evitar hasta 1.000 millones de casos de covid-19 en países en crisis como Colombia, Venezuela y El Salvador, dice el IRC

Noticias CNN

(CNN Español) — La pandemia del coronavirus ha agravado las crisis preexistentes en varios países y eso podría dejar un saldo trágico de 1.000 millones de casos de infectados y hasta 3,2 millones de muertes, según alerta el Comité Internacional de Rescate (IRC) en su más reciente informe.

Entre los 34 países en crisis que distingue la IRC están Colombia, El Salvador y Venezuela.

«Estamos lidiando con una crisis global, pero antes existían otras crisis humanitarias. No significa que con el covid-19 pararon, y no podemos suponer que todos los países tienen la capacidad de responder usando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)», explica a CNN en Español Meghan López, directora regional de América Latina para el IRC.

El IRC llegó a estas escalofriantes cifras basándose en los datos del Imperial College de Londres y la OMS. «Esas cifras son buenísimas porque miran la estructura de edad, tamaño de los hogares, contacto social y tasas de contagio», explica López.

También toman en cuenta factores como la economía del país, la demografía y la capacidad estimada de respuesta.

Este último punto es uno que la IRC utiliza para determinar si un país es frágil o está en crisis.

«Frágil puede significar un montón de cosas. Afganistan no es Venezuela, no es Nicaragua, no es México, pero es lo que nosotros estamos midiendo es la habilidad del Estado de poder responder ante una crisis. Entonces, por ejemplo, cuántos hospitales existen y cuántos están habilitados, cuantas camas existen de UCI, cuántos médicos», añade López.

Una mujer camina en el centro de San Salvador, El Salvador, dentro del perímetro sanitario establecidopor el gobierno.(CORTEZ/AFP via Getty Images)

La IRC también toma en cuenta otras medidas por fuera del panorama de salud como la capacidad del Estado de responder ante situaciones de violencia, y si el país tienen altas tasas de violencia de género, entre otras.

Caso por caso

López habló con CNN en Español de las particularidades de los tres países latinoamericanos en la lista de naciones en crisis.

En el caso de El Salvador, mencionó los fuertes controles de salud pública.

«Que pueden ser muy beneficiosos para limitar los casos, pero también hay réplicas de esas decisiones donde las personas están encerradas en comunidades que están bajo control de pandillas», explica.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, autorizó el uso de la fuerza letal por parte de la policía y el ejército contra miembros de pandillas que, según él, se están aprovechando de la pandemia de coronavirus, después de un fin de semana de violencia que dejó al menos 50 personas asesinadas en todo el país.

También tomó fuertes medidas contra los miembros de pandillas que ya están en prisión, ordenando un confinamiento de 24 horas en siete de las cárceles de alta seguridad del país, colocando láminas de metal sobre las celdas de la cárcel y alojando juntos a prisioneros de diferentes pandillas.

López también señala otros factores en El Salvador, como que mujeres y niñas terminan encerradas «en donde hay una de las tasas más altas de violencia contra la mujer, embarazo precoz.. y ahora están encerradas con las mismas personas que se sabe que generan estas situaciones. No es una crisis secundarias, es el impacto que está viviendo la población. No es suficiente con solo mencionar la tasa de infección, hay que verlo más holístico».

Por otra parte, en Colombia señalan la crisis humanitaria por la migración venezolana y las necesidades de salud previas.

Conductores usan tapabocas en Bogotá,Colombia. (JUAN BARRETO/AFP via Getty Images)

López explica que hay colombianos que retornaron, venezolanos que intentan regresar a su país. «Es una crisis multifactorial, las poblaciones tienen necesidades de salud previas, están viviendo en situaciones no idóneas en la crisis. Con la pandemia es importante que no solo lo veamos como una crisis de salud, pero como una crisis multifactorial porque los asuntos de salud y económicos son sumamente importantes», añade.

La crisis colombiana se ata a la venezolana. En ese país, sumado a la profunda inestabilidad política, económica y social, para el coronavirus se cerró la frontera con Colombia, parando el flujo de venezolanos que buscaban atención médica, alimentos y trabajo en territorio colombiano. «(Venezuela) es como una olla a presión donde no hay escape», explica López.

IRC: Se necesita una respuesta internacional

¿Pueden hacer algo estos países en crisis para evitar llegar a las cifras que pronostica el IRC?

“Todavía estamos en la ventana de tiempo crítica para montar una respuesta preventiva sólida a las primeras etapas de covid-19 en muchos de estos países y evitar una mayor perpetuación de esta epidemia a nivel mundial”, dijo a CNN David Miliband, presidente y director ejecutivo del Comité Internacional de Rescate.

López resalta las medidas que han tomado los países de cerrar las fronteras, prohibir los vuelos internacionales para no ciudadanos y las medidas de restricción de movilidad.

«Aún así, es sumamente importante que haya una respuesta internacional, que no permitamos que una crisis global sea el impulso para cerrar los ojos y mirarnos hacia adentro solamente, y estar solo concentrados en la repuesta de cada país, porque la realidad de la pandemia es que es algo global, no se puede solamente ver qué pasará en El Salvador, por ejemplo, porque estamos todos interconectados», menciona López cuando se le pregunta si hay algo que pudieran hacer estos países en crisis para frenar el contagio.

«Estos países que requieren respuesta humanitaria ya cuentan con pocos recursos porque como han durado tanto tiempo esas crisis, han intentado moderar los recursos y requieren apoyo internacional, requieren coordinación. Por último, reconociendo que esta crisis no va a tener una respuesta rápida, no es que podemos ponerlos la mascarilla y la próxima semana ya estuvo, tenemos que hacer planes de acción a largo plazo donde buscamos regresar a la realidad y la normalidad, pero tiene que ser medida», añade.

CNN en Español ha buscado comentario por parte de los gobiernos de Colombia, Venezuela y El Salvador sobre el reporte y aún no ha recibido respuesta.

Los 34 países afectados por la crisis a los que se refiere el IRC son: Afganistán, Burundi, Bangladesh, Burkina Faso, Chad, Camerún, República Centroafricana, Chad, Colombia, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, El Salvador, Etiopía, Grecia, Iraq, Jordania, Kenya, Líbano, Liberia, Libia, Malí, Myanmar, Níger, Nigeria, Paquistán, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Siria, Tanzania, Tailandia, Uganda, Venezuela y Yemen.

Con información de Flora Charner, Simon Cullen y Tatiana Arias de CNN.