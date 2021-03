Toque de queda, pico y cédula y otras medidas para Semana Santa en Colombia

Noticias CNN

(CNN Español) –– El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este martes varias medidas de prevención contra el covid-19, como toque de queda, que se aplicarán durante los próximos días, incluyendo Semana Santa, en municipios donde la ocupación de camas UCI esté por encima del 50% y 70%.

«Pico y cédula en aquellos municipios donde la ocupación de UCI esté por encima del 70%. Esta medida es preventiva y necesaria para nosotros no vivir en las próximas semanas del mes de abril o el mes de mayo un tercer pico severo», dijo el mandatario desde Bogotá.

Pico y cédula en Colombia es la restricción de desplazamiento de la población determinada por la fecha y el último dígito de la cédula de identificación.

Duque indicó que se aplicarán restricciones de movilidad desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. en los municipios donde la ocupación de las UCI esté por encima del 70%. Mientras que en los lugares con el 50% de ocupación, las restricciones irán de 12:00 a.m. a 5:00 a.m.

Confirman primera muerte en Colombia de paciente con la variante de covid-19 identificada en Brasil

Las medidas estarán vigentes del 26 al 29 de marzo y del 31 de marzo al 5 de abril, explicó el mandatario.

«Estas son medidas de carácter preventivo, son necesarias. Y nos permiten también no sacrificar el avance en la reactivación del país, pero tomar medidas que nos permitan no ver en las próximas semanas un aumento dramático en la ocupación de las UCI», insistió.

Según la página de Ministerio de Salud de Colombia, hasta el 22 de marzo, Cali tiene el 77% de sus camas UCI ocupadas; Bogotá el 59%; y Medellín el 75%.

Colombia reporta 2.347.224 casos de covid-19 y 62.274 fallecidos hasta este martes.