Testigos de la muerte de George Floyd, incluida una niña de 9 años, explican su horror y miedo

Noticias CNN

(CNN) — Un luchador profesional tuvo miedo. Una bombera fuera de servicio se sintió desesperada. Un estudiante de secundaria percibió una amenaza. Y una niña de 9 años se sintió triste y un poco enojada.

Las sensaciones de horror y miedo se recordaron este martes en una corte de Minneapolis, cuando varias personas testificaron cómo fue ver a George Floyd morir lentamente bajo las rodillas del expolicía Derek Chauvin en mayo pasado.

Seis personas testificaron en el segundo día de juicio penal contra Chauvin: una niña de 9 años, tres estudiantes de secundaria, un luchador de artes marciales mixtas y un bombero de Minneapolis. Todos llegaron a la escena, en la tienda Cup Foods en Minneapolis, para comprar un bocadillo o tomar aire fresco. Pero terminarían presenciando el último aliento de Floyd.

«Estaba triste y un poco enojada», dijo la niña de 9 años. «Porque se sentía como si él estuviera dejando de respirar, y era como lastimarlo», explicó.

El luchador de artes marciales mixtas Donald Wynn Williams II dijo que estaba tan perturbado por lo que vio que llamó al 911 para reportarlo. «Llamé a la policía para denunciar a la policía», relató. «Creí haber sido testigo de un asesinato».

La bombera de Minneapolis Genevieve Hansen, quien salió a caminar en su día libre, testificó que quería ayudar a Floyd. También que pidió repetidamente a los policías que le revisaran el pulso. Ellos se negaron.

«Intenté razonar con calma, intenté ser asertiva, supliqué y estaba desesperada», testificó. «Estaba desesperada por ayudar», insistió.

Ella también llamó al 911 después para informar lo que había hecho la policía. Su comunicación fue el tercer reporte de este tipo. Además de Williams, una despachadora del 911 de Minneapolis que vio el arresto en un video en vivo testificó este lunes que alertó a un sargento de policía.

Además, dos de los estudiantes de secundaria grabaron videos de la detención en sus celulares. Los videos se reprodujeron en la corte para que los viera el jurado. La adolescente que grabó el video más conocido, Darnella Frazier, declaró que vio en George Floyd a su propio padre, hermanos, primos y amigos negros.

«Miro eso y veo cómo podría haber sido uno de ellos», dijo entre lágrimas. «Pasé noches despierta disculpándome con George Floyd por no haber hecho más y no haber interactuado físicamente y no haber salvado su vida. Pero no es lo que yo debería haber hecho, es lo que él debería haber hecho», dijo.

En la corte solo se le identificó por su nombre de pila, pero ha sido reconocida internacionalmente por su decisión de grabar y compartir el video.

La tercera estudiante dijo que vio a Chauvin clavar su rodilla en el cuello de George Floyd. Explicó que en un momento dado Chauvin sacó su maza y empezó a agitarla mientras los transeúntes le pedían a los agentes que se alejaran de Floyd.

El testimonio en el juicio de Chauvin llega 10 meses después de que la muerte de Floyd desatara un verano de protestas, disturbios y el pedido de justicia racial de cara al pasado y presente de EE.UU. de racismo antinegro y vigilancia policial agresiva.

Chauvin, de 45 años, se declaró inocente de los cargos de homicidio intencional sin premeditación, homicidio involuntario en un acto eminentemente peligroso para otros y homicidio involuntario.

En los alegatos de apertura el lunes, el fiscal Jerry Blackwell dijo que Chauvin usó fuerza excesiva e irrazonable cuando se arrodilló sobre Floyd durante 9 minutos y 29 segundos, número que difiere de los 8:46 que se han convertido en un símbolo de la brutalidad policial. La defensa de Chauvin aceptó el nuevo tiempo como preciso.

Así fue el primer día del juicio contra Derek Chauvin 5:31

Blackwell reprodujo el desgarrador video de la muerte de Floyd y ofreció a los miembros del jurado un caso claro y simple contra Chauvin.

«Pueden creer lo que ven, que es un homicidio», dijo. «Pueden creer lo que ven», enfatizó.

En respuesta, Nelson argumentó que el caso era más complicado que solo el video. Dijo que Chauvin estaba siguiendo su entrenamiento policial sobre el uso de la fuerza y argumentó que la causa de la muerte de Floyd fue una combinación de consumo de drogas y problemas de salud preexistentes.

«El uso de la fuerza no es atractivo, pero es un componente necesario de la vigilancia», dijo.

Testigo dice que Chauvin hizo una «estrangulación»

Donald Wynn Williams II dijo que llamó para denunciar el comportamiento de la policía.

Williams, el luchador de artes marciales mixtas, declaró el lunes y este martes que había ido a pescar con su hijo más temprano ese mismo día, el 25 de mayo de 2020.

Decidió ir a la tienda Cup Foods en Minneapolis para «tomar un poco de aire» después de ver cómo se asfixiaban y morían varios peces capturados. Cuando se topó con el detención de Floyd en las inmediaciones, vio a George Floyd jadear en busca de aire y vio que sus ojos se ponían en blanco, «como un pez en una bolsa», explicó.

Confiando en su propia experiencia en artes marciales mixtas, Williams dijo que Chauvin realizó una «estrangulación» a Floyd y ajustó su posición varias veces para mantener la presión sobre el cuello de George Floyd. Williams dijo que quería quitar a Chauvin de encima de Floyd pero no intervino físicamente porque el exagente de policía de Minneapolis Tou Thao le estaba indicando que se mantuviera alejado.

«Solo estaba tratando de mantener mi profesionalismo y asegurarme de hablar por la vida de Floyd porque sentía que estaba corriendo un gran peligro», dijo.

En un contrainterrogatorio, Williams reconoció que había insultado en repetidas ocasiones a Chauvin y Thao y les había gritado incluso después de que se llevaran a Floyd en una ambulancia. Sin embargo, rechazó la descripción del abogado defensor Eric Nelson de que se había «enojado» en la escena.

«Me mantuve profesional. Mantuve la compostura. No puedes retratarme como si hubiera estado enojado», dijo.

La situación en la sala del tribunal

Debido a la pandemia de covid-19, la asistencia está estrictamente limitada dentro de la sala del tribunal. El juicio se está retransmitiendo en directo, lo que le permite al público dar un vistazo al caso más importante de la era de Black Lives Matter.

Solo se permite a un miembro de la familia de Floyd asistir por día. El lunes, el hermano de Floyd, Philonise Floyd, ocupó ese lugar en la corte.

Philonise Floyd le dijo a CNN este martes que estar en la sala era una «montaña rusa de emociones».

«Para todos los demás, era un caso y una causa. Para mí era mi hermano, alguien con quien crecí, con quien comía, dormía en la misma cama, iba a pescar, lo veía bailar con mi madre», contó.

«Esas son las cosas en las que pienso cuando pienso en mi hermano. Él era un protector, era alguien a quien podíamos acudir cuando estábamos en problemas y necesitábamos algo», explicó.

El hermano de George Floyd relata su experiencia estando a unos metros de Chauvin

Su lugar en la sala estaba a unos metros del de Chauvin, quien estuvo tomando notas en un bloc grande durante la selección del jurado y el juicio.

«Lo he visto. Lo observé. Vi la reacción cuando los testigos respondían a las preguntas que les hicieron», dijo Philonise Floyd.

«Él está ahí, está luchando por su vida, al igual que yo estoy luchando por la vida de mi hermano. Hemos visto el video. Tenemos hechos. Están ahí intentando asesinar su carácter. Cuando no tienes hechos, eso es lo que tienes que hacer».

El cargo de homicidio intencional sin premeditación dice que Chauvin agredió intencionalmente a Floyd con su rodilla, lo que causó la muerte de Floyd de forma no intencionada. El cargo de homicidio involuntario dice que Chauvin actuó con una «mente depravada, sin consideración por la vida humana», y otro de los cargos de homicidio involuntario dice que la «negligencia culpable» de Chauvin causó la muerte de Floyd.

Chauvin podría ser condenado por todos los cargos, algunos o ninguno. Las pautas de sentencia de Minnesota recomiendan aproximadamente 12,5 años de prisión por cada cargo de homicidio y aproximadamente cuatro años por el cargo de homicidio involuntario.

Se espera que los testimonios de los testigos en el juicio duren cerca de cuatro semanas. Luego seguirá la deliberación del jurado.