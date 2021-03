Volkswagen de EE.UU. informó que cambiaría su nombre a Voltswagen. Ahora dice que fue una broma

Noticias CNN

(CNN Business) — En una medida destinada a reflejar su nuevo impulso hacia los vehículos eléctricos, la división estadounidense de Volkswagen dijo el martes que cambiaría su nombre a «Voltswagen». Sí, en serio. Aunque no realmente.

El martes por la tarde, la empresa admitió que todo fue un engaño irónico que se había convertido en un desastre total.

«Volkswagen of America no cambiará su nombre a Voltswagen», dijo la compañía en un comunicado enviado a CNN Business. «El cambio de nombre fue diseñado para ser un anuncio en el espíritu del Día de los Inocentes, destacando el lanzamiento del SUV ID.4 totalmente eléctrico y señalando nuestro compromiso de llevar la movilidad eléctrica a todos. Pronto proporcionaremos actualizaciones adicionales sobre este asunto».

La debacle comenzó el lunes con lo que parecía ser un anuncio impactante cuando Volkswagen of America publicó brevemente un comunicado de prensa sin terminar anunciando un plan para cambiar su nombre a Voltswagen.

Voltios como en … electricidad. ¿Lo captas? Porque Volkswagen está vendiendo vehículos eléctricos ahora.

Al ser el próximo jueves 1 de abril, también conocido como el Día de los Inocentes, inicialmente no estaba claro si se trataba de una publicación prematura de un plan real o simplemente una publicación prematura de una broma moderadamente divertida. Los comunicados de prensa falsos son un elemento básico del festivo no oficial, y las compañías automotrices a menudo entran en el juego con lanzamientos que promocionan cosas como el Mini Yachtsman, una broma de 2012 sobre el Mini Cooper de BMW en la que la compañía anunciaba que estaba fabricando un automóvil anfibio. (Por supuesto que no ocurrió).

Pero durante el lunes, algunos medios de comunicación comenzaron a informar, citando fuentes anónimas de VW, que la idea del cambio de nombre era real. Ese borrador de comunicado de prensa publicado brevemente reflejaba un plan real, dijeron esos informes.

Luego, el martes por la mañana, VW publicó el comunicado completo y finalizado. La empresa lo presentó como un anuncio directo, como si fuera la verdad, aunque no lo fuera. Y todavía no era el 1 de abril.

En el comunicado que publicó el martes por la mañana, Volkswagen afirmó que, al menos en Estados Unidos, usaría el nombre Voltswagen en anuncios y en insignias cromadas en la parte trasera de su vehículo eléctrico. El nombre no aparecería en los autos que funcionan con gasolina, según el comunicado.

Esta no es la primera vez que una empresa hace algunos juegos con su nombre para promover grandes cambios. En 2018, la cadena de restaurantes IHOP anunció un plan para cambiar su nombre a IHOb. IHOP son las siglas de International House of Pancakes. El cambio temporal se realizó para promover las nuevas Ultimate Steakburgers de la cadena. Todavía no está claro si la mudanza de Volkswagen será una maniobra temporal como lo fue la de IHOP.

La alemana Volkswagen ha anunciado importantes movimientos en el mercado de los automóviles eléctricos con el lanzamiento del automóvil eléctrico ID.3 y el SUV compacto eléctrico ID.4. VW no tiene la intención de vender el ID.3 en Estados Unidos, pero el ID.4 sí se vende en el país. La empresa matriz, que no cambiará su nombre, según el comunicado, también anunció recientemente importantes inversiones en la fabricación de baterías.